El 'apagón del clic': el 70% de las marcas españolas son hoy invisibles para los LLM, según datos de STIDi

Encuentro de la consultora estratégica STIDi - STIDI

MADRID, 21 Ene. (Portaltic/EP) -

El ecosistema digital ha cambiado de paradigma con la inteligencia artificial (IA), que ha llevado a los consumidores a dejar de buscar para recibir respuestas, con importantes repercusiones para el sector 'retail' y las grandes corporaciones, que se enfrentan al 'apagón del clic'.

La IA ha cambiado la forma en que los consumidores usan internet para buscar productos y comprar: el 60 por ciento de las búsquedas terminan sin clics en las páginas web y un volumen creciente de consultas se hacen directamente a asistentes inteligentes, según datos de Semrush.

En este contexto, la optimización técnica tradicional resulta insuficiente, ya que el 70 por ciento de las marcas españolas son hoy invisibles para los modelos de lenguaje (LLM), como ha compartido la consultora estratégica STIDi este martes, durante el encuentro celebrado en Madrid.

STIDi nace con la finalidad es ayudar a las compañías a evolucionar sus ecosistemas locales, estructurando y generando los datos de la compañía y detectando las oportunidades. Para ello, propone el refuerzo del SEO actual al AEO, es decir, la optimización del motor de respuesta, para asegurar que los datos de las marcas no solo estén presentes, sino que sean visibles para los LLM.

"En este nuevo tablero de juego, no basta con ser relevante; el objetivo es la prominencia. Las marcas deben aspirar a que todo su ecosistema digital esté tan bien estructurado que los asistentes de IA no solo las encuentren, sino que las recomienden como la solución única al usuario", ha subrayado el director ejecutivo de STIDi, Fernando Mancha.

LA GOBERNANZA DEL DATO LOCAL

Durante el encuentro de STIDi, se ha destacado la importancia de la gobernanza del dato local en la nueva realidad, incidiendo en cómo los datos incorrectos en mapas y directorios locales impactan directamente en el negocio de las marcas.

Según se ha apuntado, estas pueden sufrir una caída del 25 por ciento en su tráfico orgánico y una pérdida de hasta el 35 por ciento en su tasa de conversión debido a la falta de coherencia y gestión reputacional.

Esta gobernanza es crítica porque la IA no perdona la inconsistencia. Si los datos locales están fragmentados o son contradictorios, los modelos de lenguaje penalizarán a la marca omitiéndola en sus recomendaciones o, incluso, ofreciendo información incorrecta o falsa.

Por ello, se ha insistido en que para el sector 'retail', donde el 76 por ciento de los usuarios busca 'online' antes de acudir a la tienda física, el control del dato local es la única garantía de supervivencia.

EL FUTURO DE LAS MARCAS

La jornada ha finalizado con una mesa redonda en la que han participado el jefe de Crecimiento y Éxito del Cliente de STIDi, Yem Banks; Jorge Catalá, consejero independiente con una larga trayectoria en Google y experto en Retail; y Álvaro Ruiz, ingeniero de Soluciones de Semrush.

Los expertos han debatido sobre cómo el SEO tradicional avanza hacia un modelo basado en IA. Para Catalá, la web no va a desaparecer, pero debe evolucionar. "Las webs deben pasar de ser transaccionales a ser entornos con contenidos mucho más ricos y naturales que sean capaces de dar respuestas concisas para la IA", ha declarado el experto.

La gobernanza local, con experiencia, autoridad y confianza, es fundamental para ser visible y fiable, como ha explicado, por su parte, Álvaro Ruiz. "Es la base para que la IA recomiende una marca", ha concluido, a lo que Yem Banks ha añadido: "La gestión de contenido estructurado y natural junto con la reputación local es fundamental para cumplir este marco".