La española Datadope lanza una plataforma que reduce hasta un 80% el tiempo de diagnóstico de incidencias

El CEO de Datadope, Sergio Monge - DATADOPE

MADRID, 26 Mar. (Portaltic/EP) -

Datadope, compañía tecnológica española especializada en observabilidad avanzada y AIOps, ha anunciado el lanzamiento de IOMETRICS Smart Ops, una nueva plataforma basada en inteligencia artificial colaborativa multiagente que promete reducir en hasta un 80 por ciento el tiempo de diagnóstico de incidencias (RCA) en las empresas en las que está implantado.

Esta nueva herramienta es capaz de "convertir investigaciones complejas de una hora, en diagnósticos de precisión quirúrgica en menos de 20 minutos", lo que se traduce en una mejora de la reducción del Tiempo Medio de Resolución (MTTR) hasta en un 66 por ciento, según datos aportados por la propia compañía.

En un encuentro con la prensa especializada, en el que ha participado Europa Press, el CEO de Datadope, Sergio Monge, ha incidido en que esta plataforma, que opera como un "cerebro autónomo", permite a cada técnico de la compañía "recuperar hasta 17 horas semanales al asumir la IA la investigación pesada y la automatización del trabajo manual repetitivo".

"No se trata de reemplazar trabajo humano, sino ahorrar tiempo en procesos que se pueden automatizar para que puedan hacer trabajos de mayor valor", ha apostillado el directivo, al tiempo que explica que "hoy en día una parte muy importante del tiempo de los equipos de operaciones se dedica a entender qué está pasando realmente cuando ocurre una incidencia".

"Con IOMETRICS Smart Ops ofrecemos 'Operations Intelligence as a Service' para apoyar al equipo técnico con la ayuda que le proporcionan los multiagentes de IA. Lo que buscamos es reducir ese tiempo de análisis, ayudando a identificar antes la causa raíz, de forma que el equipo humano no quede sumido en el caos reactivo de las alertas y pueda centrarse en tareas de mayor valor", reitera.

La solución incorpora un mecanismo de aprendizaje continuo que le permite mejorar con cada interacción. Cada incidente analizado y resuelto se convierte en conocimiento estructurado que puede ser reutilizado en el futuro, aumentando progresivamente la eficacia del sistema y reduciendo la dependencia del conocimiento individual.

La plataforma ha sido diseñada para integrarse con el ecosistema tecnológico existente, lo que permite a las organizaciones aprovechar sus herramientas actuales sin necesidad de reemplazarlas. También incorpora interfaces que facilitan la interacción con los equipos, combinando automatización con supervisión humana en un modelo de colaboración.

En un contexto en el que gran parte de la innovación en este ámbito se concentra fuera de Europa, esta compañía española apuesta por el desarrollo de tecnología propia y cuenta ya con 82 empleados -con previsiones de superar el centenar este mismo año-, que operan principalmente desde España para empresas locales (principalmente del Ibex 35) y para otros mercados, como Australia o LATAM.