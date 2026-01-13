Miguel Ángel Fernández (LG) advierte: la tecnología antirreflejos actual de las teles va en detrimento de la calidad

Archivo - Director de Marketing de LG, Miguel Ángel Fernández, - LG - Archivo

MADRID, 13 Ene. (Portaltic/EP) -

La innovación sigue siendo clave en el mercado de los televisores y en un año marcado por la celebración del Mundial de fútbol, que implica un crecimiento de ventas -de entre un 5 o 10 por ciento- en este sector, el director de Marketing de LG, Miguel Ángel Fernández, hace análisis de las tendencias del mercado, incidiendo en la vocación de la compañía coreana de "reproducir los colores de la manera más fidedigna posible".

LG ha defendido durante la última década el potencial de la tecnología OLED para ofrecer "la máxima calidad", al "no contaminar los colores", y el directivo de la compañía tiene claro que ese debe ser el camino a seguir en todo momento. En este sentido, advierte de que la tecnología antirreflejos actual de estas pantallas -por la que apuestan algunos competidores- va "en detrimento de la calidad".

"No se puede negar que los reflejos son molestos en algunas ocasiones. De hecho, nosotros estamos buscando también la forma de solucionarlo, pero la tecnología antirreflejos que se está usando ahora va en detrimento de la calidad de imagen, ya que distorsiona mucho la viveza de los colores y el contraste", ha aseverado Fernández, incidiendo en que las opciones actuales "no son suficientemente buenas" para los estándares de calidad que busca la marca.

En una entrevista concedida a Europa Press, el director de Marketing de LG defiende que son los creadores los que deciden cómo quieren que se vea su obra y que el trabajo de los fabricantes de paneles, como es el caso de LG, debe ser acercarse lo máximo posible a esa concepción. "Es un orgullo que grandes directores de cine nos elijan como la tecnología que mejor reproduce aquello que ellos soñaron o quisieron poner en casa del espectador", ha apostillado.

En este sentido, pone el foco en que cineastas como Juan Antonio Bayona se hayan prestado a prescribir los productos de la marca "por confiar de verdad en ellos", en referencia a la última campaña lanzada por LG bajo el lema 'El único negro puro, ahora con el blanco puro'. Así, considera que la ventaja de los televisores de alta gama de LG es fácil de entender: cada píxel se ilumina de forma independiente, logrando negros puros y colores más vivos.

AÑO DE MUNDIAL: PANELES MÁS GRANDES Y AUMENTO DE VENTAS

Este año se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, entre los meses de junio y julio, y eso implica un cambio importante en los hábitos de compra de televisores de los españoles. El Mundial es el "evento por excelencia" que impulsa la venta de estos dispositivos, estimándose un crecimiento del 5 al 10 por ciento en años de torneo y con los consumidores apostando, cada vez más, por los paneles de gran pulgada, tal y como detalla Miguel Ángel Fernández.

El mercado español es principalmente de reposición, pero destaca el crecimiento en segundas televisiones para habitaciones y, sobre todo, en el tamaño de pantalla. "Las 65 pulgadas son ahora las más vendidas, con un crecimiento importante también en tamaños de 77 a 98 pulgadas". LG se ha marcado como meta "ser número uno en grandes pulgadas y en tecnologías que ofrezcan realmente una gran calidad de imagen".

Esta calidad ha evolucionado "bestialmente" en los últimos años y ese es otro de los vectores que conducen a la compra de un nuevo televisor, pero Fernández advierte de que es en los eventos deportivos donde se pueden "ver las carencias" de algunos paneles grandes que carecen de la tecnología suficiente. "Para disfrutar del deporte en pantallas grandes es crucial un procesador potente para evitar tirones en movimientos rápidos, así como para lograr un alto contraste", indica.

LG FABRICA EL 80% DE LOS PANELES OLED A NIVEL MUNDIAL

LG se ha posicionado como el gran líder en la tecnología OLED, produciendo el 80 por ciento de estos paneles a nivel mundial. "Nosotros lanzamos la tecnología OLED y, al principio, sufrimos muchas críticas que apuntaban a que se quemaban los paneles o que la calidad no era buena. Hoy en día, doce años después, todas las marcas han adaptado esta tecnología", señala el directivo de LG.

En cualquier caso, Fernández reconoce que OLED aún representa sólo el 25 o el 30 por ciento del mercado total de televisores y espera que esta cifra siga aumentando hasta llegar al 80 por ciento. Estos paneles que fabrica LG no sólo se montan en las televisiones de la marca, sino que también se venden a terceros. "Otras compañías quieren comprarlos porque ven que está siendo muy bien aceptado por el consumidor", asevera. De todas formas, explica que se reservan la exclusividad de las últimas innovaciones en esta tecnología durante un año para seguir teniendo "los productos más punteros".

Pero no todo es OLED y la marca también trabaja en otras tecnologías. Al ser preguntado por sus recomendaciones para diferentes perfiles, el directivo habla de la gama QNED (series 8 o 9), por su excelente relación calidad-precio, para los jóvenes o quienes tienen un presupuesto más ajustado; mientras que se decanta por modelos 'flagship', como la LG OLED G5, para quienes puedan y quieran ir un paso más allá.

"Lo que está claro es que como compañía nos hemos dado cuenta de que la única forma para sobrevivir en este mercado tan competitivo es tener muchísima innovación", reitera Fernández, e indica que hay "tecnologías un poco más viejas que la marca va abandonando porque se convierte en un 'commodity' de precio". "Ahí nosotros realmente no queremos entrar. Preferimos poner nuestros esfuerzos en la innovación", apostilla.

ESTADIOS, HOTELES O VEHÍCULOS: EL VALOR DE LA TECNOLOGÍA Y LAS PATENTES

Otro de los aspectos que Fernández destaca es el valor de las patentes en una "empresa de innovación" como LG. Esto está permitiendo a la compañía construir una historia de "diversificación y liderazgo" en el sector B2B. En concreto, una de las áreas en las que la compañía está creciendo a un ritmo más alto es en la relacionada a los recintos deportivos, estando ya presente en el 80% de los estadios de fútbol españoles (desde videomarcadores a la señalética, pasando por el 'Sky Ribbon' del Metropolitano).

La marca también cuenta con una cuota del 60 por ciento en televisores para hoteles, provee soluciones de climatización para grandes empresas y ha introducido en las salas de cine sus pantallas con tecnología LG Miraclass, una solución LED que sustituye en su totalidad a la proyección convencional con proyector.

Asimismo, LG Display es un proveedor crucial de paneles para diferentes industrias, como es el caso de los monitores de ordenador alta gama, 'smartphones' o el sector automotriz, donde suministra pantallas o faros con tecnología OLED. Una diversificación que llega a sorprender, con la presencia de LG en la fabricación -por ejemplo- de baterías para vehículos eléctricos o de materiales de construcción.

De cara al futuro, el director de Marketing de LG apuesta por la robótica e imagina un hogar completamente conectado y fácil de gestionar por voz. La compañía ya tiene robots de asistencia en aeropuertos y aspiran a desarrollar un asistente robótico doméstico que pueda realizar todo tipo de tareas e, incluso, hacer frente a otros problemas que se identifican en los hogares, como puede ser la soledad.

"El objetivo de LG es desarrollar innovaciones sencillas que ahorren tiempo a los consumidores para que puedan dedicarlo a lo que más importa. En otras palabras, innovar para una vida mejor", concluye Fernández, poniendo el valor el "mensaje optimista" que promueve la compañía a través de la filosofía 'Life's Good' y las acciones que pone en marcha cada año en el marco del movimiento 'Smart Green'.