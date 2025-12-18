Las plataformas LMS redefinen su papel en la empresa: de herramientas de formación a sistemas de conocimiento

Recurso de formación en una empresa- PIXABAY

La necesidad de actualizar habilidades de los empleados con frecuencia ha transformado la dinámica de aprendizaje en las organizaciones, que recurren a los sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS), plataformas que aprovechan el formato audiovisual y la inteligencia artificial (IA) para convertirse en sistemas de conocimiento.

Los sistemas de gestión de aprendizaje son plataformas que permiten gestionar, organizar y distribuir la formación dentro de las empresas de manera estructurada y continua.

Las primeras versiones estaban diseñadas para administrar catálogos y hacer seguimiento básico. Sin embargo, hoy los LMS funcionan como una solución centralizada donde convergen recursos formativos, rutas personalizadas, creación de contenidos propios y bibliotecas con recursos listos para usar.

De esta forma, los LMS ya no se conciben como un simple gestor de cursos, sino que se han convertido en un componente central para organizar, distribuir y medir el conocimiento dentro de la empresa.

Propuestas actuales como la plataforma LMS de isEazy, ejemplifican este salto. Estas soluciones integran funciones que van desde experiencias de usuario más intuitivas hasta motores de recomendación basados en IA o flujos automatizados de 'onboarding' y 'compliance'.

TRANSFORMACIÓN PROFUNDA DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN

Precisamente, la IA promete hacer más profunda la transformación, al reconfigurar tanto la creación de contenidos como la distribución formativa. Con esta tecnología, los LMS recomiendan cursos según las necesidades reales de los empleados, automatización inscripciones y recordatorios, y dan acceso a paneles con gráficas e informes claros para medir y mejorar resultados.

La inteligencia artificial ayuda también a segmentar la formación por perfiles, áreas o colectivos, a diseñar de forma autónoma cursos 'eLearning' y a presentar recursos listos para usar en las bibliotecas.

Este enfoque convierte a la plataforma LMS en un sistema completo, centralizado y activo que acompaña a la empresa en la toma de decisiones relacionadas con talento y formación.

Una de las razones por las que muchos LMS tradicionales dejaron de funcionar fue su complejidad. La nueva tendencia apuesta por interfaces claras, navegación tipo 'streaming' y entornos diseñados para mejorar la experiencia del usuario final.

Se busca que el empleado aprenda en un entorno natural y sencillo, sin barreras técnicas. Y en el que el contenido audiovisual ha ganado protagonismo, con la presencia cada vez mayor de vídeos formativos, presentadores virtuales, simulaciones y píldoras 'microlearning', que facilitan la retención y son compatibles con los tiempos del trabajador actual.

En su evolución, incorporan también actividades interactivas, vídeos o juegos, que se integran dentro de los programas formativos y permiten analizar su consumo y resultados a través de métricas.

UNA SOLUCIÓN TRANSVERSAL

Los LMS se sitúa como una solución transversal para empresas de cualquier tamaño, pero a la que prestan especial atención las pymes, que encuentran en estas plataformas una forma flexible de estandarizar procesos, cumplir formaciones obligatorias y formar a sus equipos sin depender de consultorías externas o formadores presenciales.

Su adopción se ha democratizado porque la tecnología es más intuitiva, económica y escalable que hace una década. Y su evolución en los próximos años permitirá integrar los LMS con sistemas de Recursos Humanos y convertir la formación en un proceso estratégico y anticipatorio.

