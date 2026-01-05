Qualcomm presenta nuevos procesadores Dragonwing para la computación en el borde e impulsar la adopción de la robótica

Soluciones de Qualcomm para impulsar la robótica - QUALCOMM

MADRID, 5 Ene. (Portaltic/EP) -

Qualcomm ha presentado sus novedades en procesadores Dragonwing para la computación en el borde y en la robótica, con los que lleva IA avanzada a los dispositivos industriales y facilita el despliegue de la robótica en el comercio minorista, la logística y la manufactura.

La firma de semiconductores ha mostrado en CES 2026 que sus plataformas son arquitecturas para escalar la inteligencia desde el borde (edge) hasta la nube, en dispositivos tanto personales como industriales y de automoción con los que busca, además, definir el mundo del mañana.

Una muestra de ello es la nueva arquitectura robótica integral que ha presentado, que integra 'hardware', 'software' e inteligencia artificial y que dirige a la robótica de propósito general de distintos factores forma, ya sean domésticos, humanoides o industriales.

En la base de esta arquitectura se encuentran los procesadores de la serie Dragonwing IQ10, que introducen el soporte para tecnologías avanzadas de percepción, planificación de movimiento y modelos de inteligencia visual, que habilitan las capacidades de manipulación con el mundo real y la interacción.

Con ello, y con la colaboración de los fabricantes, Qualcomm busca acelerar el despliegue de la robótica avanzada en el comercio minorista, la logística y la manufactura, entre otros sectores.

SOLUCIONES IOT

La compañía tecnológica también ha presentado un nuevo catálogo de soluciones para el IoT, que incluye procesadores, 'software', servicios y herramientas, en los que se integran también los servicios y productos de las empresas que ha adquirido en los últimos 18 meses: Augentix, Arduino, Edge Impulse, FocusAI y Foundries.io.

Con este conjunto de soluciones ofrece a las organizaciones de todos los tamaños y distintas industrias las herramientas para aprovechar la inteligencia artificial y la computación en el borde, y hacerlo, además, con arquitecturas que unifican el soporte para Linux, Windows y Android.

En este marco, ha anunciado dos series de procesadores: Dragonwing Q-7790 y Q-8750. La primera, dirigida a dispositivos cotidianos, como cámaras inteligentes y televisores con IA; y la segunda, a drones, centros multimedia y sistemas de visión multigángulo.

Dragonwing Q-8750 ha sido diseñado para soportar la informática de alto rendimiento y experiencias inmersivas, con un motor de IA que alcanza 77 TOPS con soporte para precisión INT4/8/16 y FP16, lo que permite inferencia en tiempo real, eliminando la dependencia de la nube para aplicaciones críticas.

La arquitectura de cámara avanzada del procesador admite hasta doce cámaras físicas y tres procesadores de señal de imagen de 48 MP.

Por su parte, los procesadores de Dragonwing Q-7790 ofrecen un rendimiento de IA de 24 TOPS en el dispositivo para potenciar capacidades multimedia sin depender de la nube. Admiten pantalla dual con resolución 4K a 60fps, codificación 4K60, decodificación de vídeo 4K120, incluida la decodificación de 'hardware' AV1.

La tecnología de Augentix, especializada en chips de procesamiento de imágenes inteligentes y visión de bajo consumo, mejora la capacidad de Qualcomm para ofrecer procesadores especializados para cámaras inteligentes y sistemas de visión.

A ello se une la plataforma Qualcomm Insight Platform, para las cámaras y los sistemas de seguridad, que ofrece un espacio unificado de análisis en tiempo real de la mano de la IA para el borde y un motor basado en modelos conversacionales.

Las novedades en IoT de Qualcomm también incluyen los servicios de posicionamiento terrestre, que usan una red con más de 9.000 millones de puntos de acceso WiFi y más de 100 millones de torres de telefonía, junto con la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE), para ofrecer resultados de localización. Como complemento, puede utilizar sistemas de posicionamiento satelitales.

Asimismo, Edge Impulse se ha integrado en la solución Qualcomm Dragonwing AI On-Prem Appliance, con lo que las organizaciones acceden a despliegues escalables y centrados en la seguridad de modelos de IA de hasta 120.000 millones de parámetros.

AUTOMOCIÓN

En automoción, Qualcomm ha destacado la asociación que mantiene con Google desde hace diez años para simplificar el desarrollo y la proliferación de tecnologías en el automóvil.

En este contexto, han desarrollado un marco para integrar las soluciones Snapdragon Digital Chassis en el 'software' para vehículos de Google; una plataforma unificada diseñada para acelerar el desarrollo de vehículos con el sistema operativo Android Automotive.

Esta novedad busca introducir en los vehículos las nuevas capacidades que trae la inteligencia artificial de agentes de la mano de Gemini Enterprise, con nuevas soluciones que conectan los vehículos a la nube y habilitan funciones personalizadas en tiempo real, como los asistentes proactivos controlados con la voz.

También ha anunciado la integración de la plataforma virtual Snapdragon vSoC en Google Cloud, lo que permite a los fabricantes diseñar, probar y validar el 'software' en la nube con la ayuda de los procesadores Google Axion C4A metal.