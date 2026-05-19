Las gafas inteligentes de Google llegarán en otoño con un modelo con audio para hablar con Gemini

Gafas inteligentes de Google y Samsung junto con la óptica Warby Parker - GOOGLE

MADRID, 19 May. (Portaltic/EP) -

Google ha cerrado su evento anual de desarrolladores con un nuevo vistazo a las gafas inteligentes que está desarrollando, que llegarán con dos modelos: uno de audio, para comunicarse con la inteligencia artificial mediante la voz, y otro con pantalla, para acceder a información.

La compañía tecnológica trabaja en unas gafas inteligentes basadas en la plataforma Android XR, que están impulsadas por Gemini, que llegarán este otoño con un modelo de audio. Desarrolladas junto con Samsung y las marcas de óptica Gentle Monster y Warby Parker, están diseñadas para usarse a diario.

Este modelo se caracteriza permitir la interacción con la voz con Gemini, que se activa con el comando 'Hey, Google' o al dar un toque en el lateral de la montura. Trabajan junto con una cámara para que el usuario pueda preguntar sobre lo que ve a su alrededor, como un restaurante o el tipo de nube que hay en ese momento en el cielo.

La interacción por voz busca aprovechar también las funciones de navegación para guiar al usuario por una ruta, permitirá obtener traducciones en tiempo real con audio que reproduce el tono y el timbre de la voz del hablante, así como enviar mensajes o hacer fotografías y vídeos y hacer ediciones rápidas con Nano Banana.

Serán compatibles con Gemini Intelligence, el nuevo sistema inteligente que integrarán los smartphones Android más avanzados, para gestionar tareas que requieren múltiples pasos en segundo plano.

Google ha confirmado que habrá también un segundo modelo de gafas, que en este caso tendrá una pantalla en la que se mostrará información cuando el usuario la necesite, que también permitirá la interacción con Gemini,