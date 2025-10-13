Google Chrome reducirá la sobrecarga de notifiaciones de páginas web

MADRID, 13 Oct. (Portaltic/EP) -

Google Chrome reducirá la afluencia de notificaciones procedentes de páginas web con las que los usuarios llevan tiempo sin interactuar para evitar la sobrecarga que generan.

Las páginas web que visitan los usuarios en ocasiones solicitan permiso para enviar notificaciones. Si siempre se aceptan, a la larga esto se convierte en una situación insostenible, dado que solo el uno por ciento de ellas recibe algún tipo de interacción.

Para reducir "el ruido y la sobrecarga de notificaciones", el navegador Chrome va a cancelar automáticamente los permisos a las páginas web que el usuario lleva tiempo sin visitar y que envían una gran cantidad de notificaciones.

Esta novedad se desplegará en Chrome para navegador y para Android. Según explica Google en el blog de Chromium, se notificará a los usuarios cuando se retiren los permisos. No afectará en ningún caso a las notificaciones de las aplicaciones web instaladas.