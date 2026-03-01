ZTE presentará en MWC 2026 los nuevos dispositivos móviles, de compañía y de red de su ecosistema de IA

Archivo - Estand de ZTE en el Mobile World Congress (MWC) 2023 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (Portaltic/EP) -

ZTE llevará a Mobile World Congress 2026 sus últimas novedades en 'smartphones' nubia, nubia NEO y REDMAGIC y otros dispositivos, todo ellos enmarcados en una nueva estrategia con la que busca impulsar la interacción entre las personas y el 'hardware' con inteligencia artificial (IA).

La compañía tecnológica desplegará en MWC su nueva estrategia para dispositivos de consumo con un enfoque de 'Innovación + Acción', que tiene el objetivo de potenciar la interacción entre humanos y dispositivos mediante la integración profunda de la IA en el 'hardware', el software y el ecosistema.

De esta forma, la inteligencia artificial pasa de ser una mera herramienta a convertirse en un socio simbiótico y activo que entiende y crece con el usuario, como ha explicado en una nota de prensa. Con esta estrategia, la compañía pretende liderar la innovación tecnológica en inteligencia artificial y su adopción comercial.

Dentro de esta estrategia se presentará el 'smartphone' nubia M153 con Doubao AI Assistant, que fue lanzado en China el pasado mes de diciembre. Para ZTE es "el verdadero teléfono con IA nativa", ya que el asistente comprende comandos complejos en lenguaje natural y los ejecuta para completar tareas entre aplicaciones.

En la feria, ZTE también mostrará AI iMoochi, una mascota digital diseñada para convertirse en un compañero emocional más inteligente, proactivo y personalizado, dedicado exclusivamente al usuario, que responde e interacciona con diversas acciones.

La división 'gaming' se ampliará con nuevos dispositivos nubia Neo y REDMAGIC. Esta última despunta actualmente como "la marca número uno mundial de smartphones gaming", ha apuntado ZTE.

La serie nubia Neo, por su parte, incrementó sus ingresos en 2025 un 300 por ciento. Se presenta como "el primer smartphone para juegos dirigido a los jóvenes". La propuesta que ZTE llevará a MWC ofrece características prémium de gama alta, como refrigeración activa integrada en el smartphone y gatillos laterales integrados, a un precio asequible.

Adicionalmente, la compañía tecnológica presentará novedades en infraestructura de red, una categoría de la que afirma que es "líder del mercado mundial de 5G FWA y MBB durante cinco años consecutivos".

Este hito lo vincula con su estrategia '5G para todos', ya que, por un lado, se dirige a mercados de alto valor con tecnologías 5G-A y WiFi 8 de vanguardia y, por otro, reduce la brecha digital en los mercados emergentes con soluciones rentables y adaptables.