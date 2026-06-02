Microsoft da a los desarrolladores las herramientas y la infraestructura para desarrollar y desplegar agentes de IA

Microsoft Build 2026 - MICROSOFT

MADRID 2 Jun. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado nuevas herramientas, plataformas e infraestructura para que desarrolladores creen y desplieguen agentes de inteligencia artificial (IA) de manera segura y puedan crear nuevas experiencias para empresas y usuarios en distintos factores de forma.

Este martes se ha celebrado Build 2026, la conferencia anual de Microsoft que ofrece un vistazo a las nuevas funciones y herramientas que la compañía pone a disposición de los desarrolladores para que creen experiencias para los usuarios y las empresas en su ecosistema, con el enfoque puesto en el uso real de la inteligencia artificial y la extensión de los agentes.

En este sentido, la compañía quiere que Windows sea un gran lugar para el desarrollo, y para ello, han anunciado la expansión de Windows AI APIs a más ordenadores y dos nuevos modelos: Aion i1.0 Instruct y Aion 1.0 Plan, para el razonamiento local y el uso de herramientas de llamadas para aplicaciones de agentes, en equipos impulsados por los procesadores de AMD, Intel, Qualcomm y Nvidia, incluido RTX Spark.

A ello se une el nuevo ordenador compacto Surface RTX dev Box, que está acelerado con Nvidia RTX Spark y basada en la plataforma de desarrollo de Windows, que ofrece una potencia de computación de inteligencia artificial de 1 petaflop, una CPU de 20 núcleos y 128GB de memoria unificada para crear crear prototipos, optimizar y ejecutar modelos de forma local, y acceder a la nube cuando sea necesario.

Microsoft también ha anunciado DGX Station, un superordenador de escritorio impulsado por el chip GB300 Grace Blackwell Ultra de Nvidia para escritorio, que puede ejecutar modelos de IA de un billón de parámetros.

La compañía también ha compartido su trabajo actual, que se mueve de los sistemas operativos a las aplicaciones de agente. En este contexto, ha anunciado Project Solara, una plataforma con la que la compañía anima a los desarrolladores a trabajar con nuevos factores de forma para la era de los agentes de IA.

Como ejemplo, ha mostrado dos prototipos: un dispositivo compacto de escritorio impulsado por un chip de MediaTek y con Microsoft 365 Copilot, y un dispositivo con forma de tarjeta de identidad impulsado por Qualcomm.

Los anuncios también incluyen la disponibilidad general de Coreutils para Windows, la próxima llegada en vista previa pública de contendores WSL, la disponibilidad general de Windows Developer Configurations y la vista previa pública de Windows 365 con la configuración de Desarrollador.

DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE AGENTES

El salto evolutivo de la IA generativa son los agentes, y para ellos, Microsoft ha anunciado WebIQ, un buscador impulsado por bing diseñado específicamente para los agentes y optimizado para la manera en que se mueven por internet, que actualmente utilizan Copilot y ChatPT.

Para el despliegue seguro de los agentes, la compañía ha anunciado Microsoft Execution Containers, una nueva capa de ejecución basada en políticas que permite a los desarrolladores establecer las limitaciones para los agentes y aplicarlas en entornos aislados.

Los desarrolladores, además, pueden acceder a un ecosistema de agentes de socios, que incluye Hermes, Manus, Nvidia, OpenAI y OpenClaw.

Microsoft Foundry también se mueve a la era de los agentes, donde estará disponible desde este mes Hosted Agents, un modelo de alojamiento para las cargas de trabajo de los agentes, y como parte de una colaboración con Firework AI, se puede acceder a todo el ciclo de desarrollo de los agentes como proveedor de inferencia de modelos abiertos.

También ha anunciado la nueva GitHub Copilot App, una herramienta con la que los desarrolladores tendrán acceso al ciclo de vida del desarrollo de los agentes, con la posibilidad de ejecutar múltiples sesiones de agentes de manera aislada y con seguimiento en tiempo real. Reúne las herramientas GitHub Copilot, Copilot Chat, Cowork y Autopilot.

Agent 365, la plataforma de control de los agentes, se ha actualizado con nuevas funciones que amplían supervisión y gestión de estos programas autónomos.

Además de la seguridad para la IA, Microsoft también trabaja en la seguridad para los riesgos que introduce la IA con un nuevo ecosistema de agentes, en el que más de cien agentes especializados trabajan en la detección y validación de las vulnerabilidades en entornos complejos. La compañía ya lo usa a nivel interno, y ha anunciado su llegada próximamente a CLI y Microsoft Defender.