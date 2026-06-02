La Real Academia de Ciencias y Kyndryl acercan la ciencia a la vida cotidiana con 'Asombrosa'

El presidente de Kyndryl España y Portugal, David Soto, durante la presentación de la publicación divulgativa 'Asombrosa', en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (Madrid) - KYNDRYL

MADRID, 2 Jun. (Portaltic/EP) -

Kyndryl y la Real Academia de Ciencias han presentado 'Asombrosa', una publicación divulgativa que busca acercar al gran público la manera en que la investigación científica impacta de manera directa en la vida cotidiana, a través de la exploración de disciplinas como la inteligencia artificial y la computación cuántica.

'Asombrosa' recoge los testimonios de 20 científicos españoles en diez áreas temáticas, que abarcan desde la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación cuántica hasta la sostenibilidad, la neurociencia y la explotación espacial.

A través del rigor científico y la narrativa divulgativa, la publicación pretende mostrar cómo la ciencia está presente en ámbitos tan cotidianos como las transacciones móviles, la medicina, la energía o la protección medioambiental.

La publicación "no solo transmite conocimiento, sino que también inspira, despierta vocaciones y pone en valor el papel transformador de la ciencia", ha destacado la presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Ana María Crespo, que también ha puesto en valor la colaboración con las empresas.

Para Crespo, "las empresas no son solo motor de innovación, sino también aliadas naturales de la transferencia del conocimiento, punto crítico para alcanzar los retos de nuestro sistema de ciencia y tecnología.

'Asombrosa' es el resultado de más de un año y medio de trabajo conjunto entre la Academia y Kyndryl, como parte de su compromiso con la innovación, el conocimiento y el desarrollo de soluciones tecnológicas que den respuesta a retos complejos de la sociedad actual.

Al respecto, el presidente de Kyndryl España y Portugal, David Soto, ha señalado que el trabajo que se ha presentado este martes es "un compromiso entre ciencia y empresa. Un compromiso que hace posible que los descubrimientos del laboratorio se conviertan en tecnologías, servicios, infraestructuras, salud, energías, que hacen de nuestra vida mejor y cuidan nuestro planeta".

Pero también "es una declaración de intenciones, porque en un momento en que los desafíos globales exigen nuevas respuestas, la unión entre la investigación científica y la innovación empresarial es más necesaria que nunca. La ciencia y la empresa construyen progreso para las personas, para las organizaciones y para la sociedad", ha apostillado.

'Asombrosa' se ha presentado este martes en la sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en un acto al que han asistido referentes internacionales como Ignacio de Cirac, pionero de la computación cuántica; Verónica Bolón, especialista en inteligenica artificial sostenible; Miguel Delibes, referente en biodiversidad y conservación; Guillermina López-Bendito, investigadora en neurociencia; y Jesús Martínez Frías, geólogo planetario y astrobiólogo vinculado a misiones de la NASA.

La publicación está disponible en formato digital que puede encontrarse en la página web de la Real Academia de Ciencias, y cuenta también con una edición física abreviada diseñada como una experiencia visual y editorial innovadora que ha sido seleccionada para los Premios LAUS de diseño gráfico y comunicación visual.