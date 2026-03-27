El estándar de mensajería RCS Universal Profile 4.0 incorporará videollamadas y funciones de texto más expresivas

Videollamada en un 'smartphone'. - FREEPIK

MADRID, 27 Mar. (Portaltic/EP) -

La organización global GSMA ha anunciado la finalización del nuevo estándar de mensajería actualizado RCS Universal Profile 4.0, que llegará con nuevas funciones como las videollamadas y opciones para un texto más expresivo y compartir contenido multimedia con mayor calidad.

RCS (Rich Communication Services) es un estándar de mensajería que permite mantener conversaciones más dinámicas y seguras sustituyendo a los mensajes SMS y MMS, con funciones más avanzadas. Con este estándar, se pueden compartir fotos y vídeos en alta resolución o saber cuándo alguien está escribiendo, entre otras de sus características.

De cara a continuar mejorando la experiencia de mensajería bajo este estándar, la GSMA ha anunciado que ya se ha finalizado el desarrollo de la nueva la versión actualizada RCS Universal Profile 4.0, a la que se ha referido como "la más completa hasta la fecha", con opciones para fortalecer el ecosistema dentro de las conversaciones con amigos, familiares e, incluso, empresas.

En este sentido, ha anunciado que llegará con nuevas funciones como la compatibilidad nativa con videollamadas dentro de la aplicación de mensajería (MIVC), de manera que los usuarios podrán pasar de los mensajes de texto a llamadas mediante vídeo tanto en conversaciones individuales como grupales.

Como ha explicado en un comunicado, se trata de una opción pensada para mejorar la fluidez en la interacción en tiempo real, abriendo la puerta a la primera experiencia de videollamada con soporte nativo e interoperable "en una amplia gama de dispositivos y redes".

Esto se debe a que los usuarios podrán realizar videollamadas directamente en cualquier aplicación de mensajería que soporte este estándar, por ejemplo, en la aplicación Mensajes de Google, sin necesidad de acudir a otros servicios.

TEXTO ENRIQUECIDO Y CONTENIDO MULTIMEDIA DE MAYOR CALIDAD

Por otra parte, RCS Universal Profile 4.0 también introduce nuevas funciones para texto enriquecido, que permitirán a los usuarios aplicar estilos más expresivos en sus mensajes, utilizando la negrita, cursiva y tachado.

Igualmente, los usuarios podrán intercambiar audio, vídeo e imágenes de mayor calidad, ya que "los dispositivos podrán identificar los formatos multimedia con sus interlocutores", como ha explicado la organización. Es decir, que podrán escoger la codificación más óptima para el contenido que se va a transferir, manteniendo su calidad.

Finalmente, para los remitentes de mensajes empresariales, también se beneficiarán de las mejoras en la nueva actualización, ya que las tarjetas enriquecidas podrán insertar vídeo en 'streaming' en lugar de requerir la descarga del contenido completo. Asimismo, las empresas tendrán más control sobre cómo se abren los enlaces.

Como resultado, los usuarios podrán ver este contenido sin salir de la aplicación de mensajería para acciones rápidas, por ejemplo, consultar un menú de un restaurante. Para los pagos, se les redigirá a la aplicación específica en cuestión.

La GSMA también ha matizado que estas novedades llegan bajo el objetivo de ofrecer una experiencia de mensajería "consistente, independientemente del dispositivo o ecosistema", algo que ha mejorado con el reciente anuncio de las pruebas del cifrado de extremo a extremo entre dispositivos Android e iOS.