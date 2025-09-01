Meta accede a la galería de fotos de los usuarios de Facebook para ofrecer sugerencias impulsadas por IA

MADRID, 1 Sep. (Portaltic/EP) -

Meta ha incluido dos opciones en la configuración de la aplicación de su red social Facebook que le permiten acceder a la galería del teléfono de los usuarios para ofrecer sugerencias impulsadas por inteligencia artificial (IA).

Algunos usuarios han reportado que han visto una ventana emergente en Facebook en la que se solicita permiso para habilitar dos nuevas opciones con las que pretende obtener el permiso para acceder a su galería de fotos, tal y como en publicaciones de otras redes sociales del gigante tecnológico como Instagram.

Se trata de 'Sugerencias para compartir de la galería', que incluye las funciones 'Sugerencias personalizadas para compartir de la galería' y 'Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook'.

Este acceso a los datos privados de los usuarios se está empleando para realizar sugerencias impulsadas por IA para compartir nuevos contenidos, ya que en las ventanas emergentes que han aparecido se requiere aceptar las Condiciones del Servicio de IA de Meta. Estas recomendaciones incluyen "ideas creativas personalizadas, como momentos destacados de viajes y 'collages'".

Estas dos funciones, aunque opcionales, aparecen activadas por defecto, mientras que los usuarios han manifestado que no han dado consentimiento para ello. Sin embargo, ya se anticiparon a finales del mes de junio, cuando se conoció que el asistente de IA generativa de la compañía tecnológica, Meta AI, iba a ofrecer a los usuarios sugerencias creativas para las historias ('stories') a partir de fotografías que no habían compartido previamente en la red social y que se iban a procesar en los servidores de Meta.