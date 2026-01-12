Albares dice que OTAN podría reforzar la seguridad de Groenlandia si está en peligro y pide a EEUU cesar la presión

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, durante ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a Estados Unidos que cese la "presión" sobre Groenlandia y se ha mostrado convencido de que si realmente hay problemas con la seguridad de la isla danesa los miembros de la OTAN estarían dispuestos a reforzarla, pero para ello deben conocer primero esas amenazas.

Así lo ha trasladado en declaraciones a la prensa tras participar en un desayuno informativo en el Ateneo, sin mencionar tanto en su intervención en el mismo como posteriormente expresamente ni a Estados Unidos ni a su presidente, Donald Trump, quien en los últimos días ha vuelto a expresar con rotundidad su deseo de hacerse con el control de Groenlandia, de ser necesario incluso por medios militares.

"Si en torno a Groenlandia o en el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la Alianza Atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría", ha señalado el ministro.

Según Albares, "si algún aliado de la OTAN considera que la seguridad euroatlántica está en riesgo o no está suficientemente protegida en alguna parte del mundo" lo que tiene que hacer es informar de las amenazas que ha detectado para que los aliados puedan decidir al respecto.

En este caso, al tratarse de un país miembro de la Alianza, ha considerado que todos los aliados, España incluida, estarían "dispuestos a analizarlo, a estudiarlo y a reforzarlo" puesto que "iría en el interés de todos".

En este sentido, ha recordado que cuando se aprobó el último Concepto Estratégico de la OTAN durante la cumbre de Madrid en 2023, España solicitó "por primera vez la inclusión del flanco sur porque detectábamos que podía haber amenazas" procedentes del norte de África y "así lo hicimos saber y el resto de aliados lo entendieron".

NO SE PLANTEA LA INVASIÓN "NI COMO HIPÓTESIS"

Durante su intervención en el 'Desayuno del Ateneo', Albares ha defendido que "la presión sobre Groenlandia tiene que cesar" y tienen que ser los groenlandeses y los daneses quienes decidan su futuro. "Cualquier otra solución me parece descartada", ha afirmado.

Así las cosas, tras apostar por no hacer "política ficción" en cuanto a Groenlandia, ha dejado claro que no se plantea "ni como hipótesis" el que Estados Unidos pueda llevar a cabo una acción militar como la efectuada en Venezuela para hacerse con el control de esta isla en el Ártico porque se trataría de una operación de un aliado contra otro aliado.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia ha sostenido que "Europa tiene que dejar de hablar y empezar a actuar" y tiene que sentarse en "la mesa de los grandes poderes porque es un gran poder". "Somos mucho más poderosos de lo que creemos", ha reivindicado, pero "nuestro peso económico hay que transformarlo en peso político".

COALICIÓN DE VOLUNTARIOS EUROPEA

Según Albares, "ahora que se habla tanto de coalición de voluntarios", en referencia a la alianza de países que han ofrecido garantías de seguridad a Ucrania, los europeos también deberían crear entre sí una coalición de este tipo con fines meramente de disuasión.

"Tal vez los 27 no quieran, pero yo de lo que estoy intercambiando con los colegas europeos, muchos de ellos piensan exactamente en los mismos términos que pensamos nosotros", ha indicado. "Tenemos que hacer una coalición de voluntarios para que nuestra disuasión siga en nuestras manos, para decirle a todo el mundo que Europa va a seguir siendo un continente de paz y que nadie puede venir a este continente a traer guerras", ha argumentado.

A juicio del titular de Exteriores, la UE debe avanzar hacia una "mayor integración" de sus industrias de la defensa y "avanzar hacia un ejército europeo". "No será para mañana, pero sí puede haber ya una coalición de voluntarios dentro de la Unión Europea", ha insistido, esgrimiendo que "si lo hacemos para otros escenarios fuera, ¿no lo vamos a hacer para Europa?"