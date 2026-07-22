Asociación militar denuncia ante Fiscalía la agresión a los militares en Berriozar cuando veían la final del Mundial

Momento de la agresión a militares a Berriozar (Navarra) mientras veían la final del Mundial. - ATME

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha denunciado ante la Fiscalía la agresión sufrida por un grupo de militares en Berriozar (Navarra) cuando veían la final del Mundial, según ha informado este miércoles.

En un comunicado, la asociación militar explica que ha llevado a cabo un "análisis jurídico" y cree que los agresores presuntamente cometieron un delito de odio y discriminación, al entender que el ataque pudo estar motivado por su condición de militares y pertenencia a las Fuerzas Armadas, y de lesiones agravadas por el uso de instrumentos peligrosos para la vida o la integridad física y por la actuación conjunta de más de dos personas.

En la denuncia, AUME requiere al Ministerio Fiscal que impulse ante el Ministerio de Defensa, del Interior y Delegación del Gobierno en Navarra la adopción de medidas "urgentes" que garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Navarra y de sus familias, y eviten que "deban vivir con temor o autocensura" por razón de su condición.