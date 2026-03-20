Asociación militar reclama que la profesión se considere de riesgo ante la situación de las tropas en Líbano e Irak

Archivo - Detalle del uniforme de uno de los militares que componen la segunda rotación de la Brigada Líbano XLII (BRILIB XLII), en la Base Aérea de Torrejón, a 17 de noviembre de 2024, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha vuelto a reclamar este viernes que la profesión se reconozca como de riesgo, y ha puesto de ejemplo la "extrema vulnerabilidad" de las tropas españolas desplegadas en Líbano e Irak, en el marco del deterioro de la situación en Oriente Próximo.

Alrededor de 650 militares españoles están desplegados en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), que se encuentra en medio de los enfrentamientos entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá. Además, unos 200 soldados están a la espera de poder ser evacuados de Irak, donde colaboran en la misión de la OTAN, a Turquía. Ya han salido un centenar, después de que la Alianza haya "adaptado" la misión debido a la escalada en la región.

AUME ha mostrado su preocupación por la condición de las tropas españolas desplegadas en Líbano e Irak, y ha puesto el foco en que la tensión en la región por la guerra de Irán refleja "la peligrosidad intrínseca del servicio de las Fuerzas Armadas" y el riesgo "extremo" de la profesión.

Por ello, la asociación ha reclamado el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo a todos los efectos legales, así como "el acceso a la jubilación anticipada para los miembros de las Fuerzas Armadas sin que ello suponga una merma en sus retribuciones".

ABSURDO

AUME considera "absurdo y carente de toda lógica institucional que el Gobierno continúe excluyendo a los militares de la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación" y ha recriminado que en otros cuerpos de seguridad y sectores profesionales sí se reconozca.

"Quienes hoy se encuentran bajo fuego o en situaciones de alerta máxima en Oriente Próximo son ignorados por el sistema de Seguridad Social", han denunciado.

La asociación ha señalado que "es inasumible" que el Ministerio de Seguridad Social mantenga su "rechazo" y ha acusado al Ministerio de Defensa de "guardar un silencio cómplice ante una demanda de justicia básica".

Así, AUME ha reclamado al Ministerio de Defensa "amparo" ante sus peticiones y que "lidere la defensa de los derechos de su personal frente a las reticencias de otras carteras ministeriales".