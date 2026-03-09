Aterriza en Omán un tercer avión del Ejército del Aire para evacuar a civiles de Oriente Próximo

1067322.1.260.149.20260309151318 Evacuación de ciudadanos españoles, a 4 de marzo de 2026, en Oriente Próximo. - Ministerio de Defensa

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha informado este lunes de que un tercer avión del Ejército del Aire ha aterrizado en Omán para evacuar a los españoles afectados por la escalada bélica en Oriente Próximo que deseen salir de la región. La aeronave tiene capacidad para transportar 250 personas y se espera que regrese a España en las próximas horas.

Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico. En las dos misiones anteriores finalizadas la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda. En ambas el Ministerio de Defensa empleó un Airbus A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y aterrizó en Omán.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este lunes una nueva videoconferencia con los embajadores de España en Oriente Próximo, con quienes ha abordado, según fuentes de su departamento, "las próximas operaciones de evacuación".

Según Exteriores, el ministro ha trasladado una vez más su agradecimiento por el esfuerzo que están realizando las embajadas "en circunstancias especialmente complejas para asistir y evacuar" a aquellos de los 31.000 españoles que se encontraban en la región y quieren regresar a España. El Ministerio procedió este sábado al cierre de la Embajada en Teherán como resultado del deterioro de la situación.