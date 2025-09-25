El buque enviado por España para apoyar a la flotilla a Gaza también prestará atención a los belgas a bordo

Despedida a la Global Sumud Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El buque de acción marítima 'Furor' enviado por el Gobierno español para prestar asistencia a la Global Sumud Flotilla que se dirige con ayuda humanitaria a Gaza también dará socorro en caso de ser necesario a los ciudadanos de Bélgica, a petición de este país.

Así lo ha desvelado este jueves en Nueva York el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tras participar en la reunión ministerial de apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Albares ha aclarado que el objetivo del buque de la Armada es acompañar a los barcos de la flotilla "en una operación de rescate" y prestar asistencia en caso de ser necesario a los ciudadanos españoles que viajan a bordo, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Esto también se extiende a los ciudadanos belgas, "porque el ministro de Exteriores y el Gobierno belgas nos han pedido que nos encarguemos de sus ciudadanos", ha precisado.

El ministro ha querido dejar claro una vez más que los activistas que viajan a bordo de la Global Sumud Flotilla "son personas pacíficas, con un objetivo humanitario y que no suponen una amenaza para nadie, ni para Israel, ni para el pueblo israelí ni para la seguridad de Israel", y que los españoles gozan de total protección diplomática y consular del Gobierno.

Por otra parte, Albares ha defendido la necesidad de parar "la incesante matanza en Gaza, que no tiene ningún objetivo". "Esta no es una acción antiterrorista, esto es una especie de castigo global contra todos los palestinos en Gaza", ha denunciado.

Asimismo, el jefe de la diplomacia ha reiterado una vez más que "no hay alternativa a la UNRWA" para prestar asistencia humanitaria. Además, se ha mostrado convencido de que también será "un actor esencial el día después, hasta que la Autoridad Palestina asuma plenamente sus funciones" y las que viene realizando la agencia de la ONU, esencialmente en manteria de educación y sanidad.

"España no puede y no permanecerá indiferente ante el sufrimiento de Palestina, del pueblo palestino, de los refugiados palestinos, y nuestro apoyo a la UNRWA es y será inquebrantable", ha remarcado.