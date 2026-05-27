El buque español 'Rayo' vigila a tres barcos de la Marina rusa en el Mediterráneo

Las tres unidades rusas monitorizadas por el 'Rayo'. - EMAD

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El buque de acción marítima 'Rayo' ha escoltado y monitorizado a tres embarcaciones de la Marina de Rusia a su paso por el mar Mediterráneo, según ha informado este miércoles el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD ha precisado que se trataba de una corbeta, una fragata y un buque de aprovisionamiento rusos que acompañaban a dos mercantes durante su navegación hacia el oeste del Mediterráneo.

La localización y posterior seguimiento de las unidades rusas se inició al sur de Mallorca, coincidiendo con su entrada en aguas de la Zona Económica Exclusiva española. Desde ahí, el 'Rayo' les vigiló de forma continua durante su tránsito por el mar de Alborán y el cruce del estrecho de Gibraltar, finalizando el seguimiento cuando los buques llegaron a la Zona Económica Exclusiva portuguesa.

Estas actuaciones de presencia, vigilancia y disuasión se enmarcan dentro de las misiones permanentes de la Armada orientadas a garantizar la seguridad marítima, preservar la libertad de navegación y contribuir a la disuasión colectiva dentro de la OTAN.