Un centenar de militares españoles han sido ya evacuados de Irak a Turquía y 200 saldrán en las próximas horas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios tras la entrega del premio 'Soldado Idoia Rodríguez' - ÁNGEL PÉREZ MECA - EUROPA PRESS

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía, y otros 200 de la misión de la OTAN en el país lo harán en las próximas horas, según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En concreto, 57 de esos cien son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve) reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecen a la misión de la OTAN en Irak, conocida como NMI.

En declaraciones a los medios en el Ministerio de Defensa, Robles ha precisado que otros 200 de la misión aliada saldrán en las próximas horas, en cuanto haya "una ventana de oportunidad" porque las evacuaciones en el marco de lo enfrentamientos está siendo compleja. El Ministerio de Defensa tiene tres aviones "preposicionados" para tal fin, según la ministra.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))