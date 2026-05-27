Defensa niega cambios en la base de Mahón (Menorca) y enmarca en la "normalidad" su uso por parte de buques aliados

Archivo - La fragata 'Navarra' de la Armada española. - ARMADA - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha asegurado en el Senado que el uso de la estación naval de Mahón (Menorca) por parte de buques aliados se realiza de forma "puntual" y dentro de los procedimientos "habituales" de cooperación entre países de la OTAN, rechazando que exista intención de modificar el "estatus" de la instalación balear.

Así ha respondido Valcarce en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta a una pregunta formulada por el Partido Popular sobre las informaciones publicadas hace más de un año, según las cuales el Gobierno habría ofrecido la base naval de Mahón como punto de apoyo logístico "permanente" para operaciones de la OTAN en el Mediterráneo.

El senador del PP ha reclamado "transparencia" ante el debate generado en Menorca tras aquellas noticias y ha recordado que posteriormente el Ministerio de Defensa negó que Mahón fuera a convertirse en una base de la OTAN. "Los menorquines seguimos sin saber exactamente qué ocurrió", ha señalado.

En su intervención, la secretaria de Estado ha defendido que España, como miembro de la OTAN, participa en mecanismos de "cooperación y apoyo" entre aliados conforme a los procedimientos establecidos para la entrada, escala y utilización de puertos nacionales por buques de Estados aliados. "Por lo tanto, ninguna novedad, total normalidad", ha afirmado.

Según ha explicado, la estación de Mahón forma parte del sector naval de Baleares y su misión es "prestar apoyo a los buques de la Armada y, cuando se autoriza, también a embarcaciones de países aliados que operan en el Mediterráneo".

Valcarce ha subrayado además que la instalación proporciona apoyo logístico y portuario, incluyendo movimiento de personal y material, así como servicios ordinarios como combustible, víveres o reparaciones.

Asimismo, ha insistido en que el uso de Mahón por buques aliados se limita a escalas "muy puntuales" para atender necesidades logísticas "ordinarias", del mismo modo que ocurre "en otros puertos e instalaciones navales españolas".

"La estación naval de Mahón no ha cambiado su estatus en ningún momento", ha reiterado la secretaria de Estado, quien ha defendido que el empleo de esta infraestructura se encuadra en las relaciones habituales de España con sus aliados y en la utilización ordinaria de capacidades nacionales "cuando resulta procedente".