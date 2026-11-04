Defensa reivindica el rol de España en la OTAN y pide abordar la transformación digital: "Hay que ser interoperables"

Arranque de las jornadas de 'Retos futuros' 2026 organizadas por el Ejército de Tierra, a 4 de noviembre de 2026, en la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y representante institucional de las Fuerzas Armadas, teniente general Luis Sáez Rocandio, ha reivindicado el papel "clave" de España en la OTAN; y ha pedido abordar la transformación digital en las Fuerzas Armadas. "Tenemos que ser interoperables", ha declarado.

"España es un país importante de la Alianza, está presente con una determinación y una resolución clave; ha trasladado este miércoles durante las jornadas de 'Retos futuros' 2026 organizadas por el Ejército de Tierra en Madrid; acompañado el vicealmirante, Francisco Javier Roca Rivero, jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) y el teniente general, José María Millán Martínez, director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El teniente general Sáez ha apelado a "operar en la Alianza" bajo un contexto geopolítico donde Estados Unidos pide a sus socios "hacer más": "Estados Unidos está presente, indudablemente, en Europa, pero el mensaje es 'los europeos tenéis que hacer más y tenéis que asegurar vuestra propia defensa'".

En este contexto, ha señalado que "la forma de hacer la guerra" o "el rostro del conflicto" ha cambiado con el nuevo concepto de 'operación en multidominio', que se traduce en interoperar de forma "convergente y simultánea" entre el ciberespacio, el espacio ultraterrestre y el ámbito cognitivo. Unos dominios "invisibles" e "infinitos" que se deben "considerar actores estatales y no estatales" y que "influyen de manera determinada".

"LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL HA VENIDO PARA QUEDARSE"

También ha precisado que la superioridad responde en operar "más rápido y mejor" de la mano de la transformación digital, "poniendo el dato en el centro del sistema" y "acelerándolo con Inteligencia Artificial (IA)". "La clave es tener un sistema de mando y control aliado que incluya a las 32 naciones multidimensionales, a los seis dominios de las operaciones y que esté basado en datos y acelerado con inteligencia artificial", ha asegurado.

Un sistema de mando y control que, según ha desglosado, incluye, entre ostros aspectos, nubes de combate soberanas, una red de sensores integrados que "haga el campo de batalla transparente" y una zona robótica con plataformas y efectores no tripulados (robots). "Tenemos que estar preparados para algo rápido y tenemos que ser interoperables entre aliados", ha aseverado, recalcando que la Alianza Atlántica está trabajando "muy duro" en esa interoperabilidad digital.

Así las cosas, Sáez ha abogado por optimizar procesos, invertir en datos, poner el dato en el centro del sistema y abordar la transformación digital en las Fuerzas Armadas y en la OTAN, para después remarcar que la inteligencia artificial "ha venido para quedarse" puesto que es "imprescindible" para "acelerar los procesos y ser capaces de decidir más rápido y mejor que nuestros adversarios".

"La Inteligencia Artificial no es una herramienta más, es una infraestructura estratégica, es casi un actor que, en ningún caso, sustituye al mando pero sí exige un debate ético. Todo lo que aprendamos en este entorno aliado debe tener un uso en el marco nacional, porque también tenemos la obligación de ser capaces de defender España de forma autónoma", ha sentenciado.

UN CAMBIO "URGENTE" DE MENTALIDAD Y DE CULTURA

En la misma línea, el vicealmirante Roca ha expresado que "nuestros problemas han cambiado pero no nuestras soluciones", alegando que "lo que hoy te vale, te protege y te defiende; mañana puede ser tu peor pesadilla" y que, por ende, hay que estar preparado para "el peor escenario posible".

"No podemos combatir las amenazas del presente y del futuro, con las armas y capacidades del pasado", ha advertido, argumentando que, en el ámbito del ciberespacio es necesario un "urgente" cambio de mentalidad y de cultura para dominarlo. "No nos gusta el ciberespacio porque es muy complejo, muy exigente y no lo dominamos. La IA está ahí, pero no la queremos utilizar, le vemos los problemas más que las soluciones", ha criticado.

LIDERAZGO, TALENTO Y EDUCACIÓN

Por su parte, el teniente general Millán ha suscrito el desplazamiento hacia una nueva cultura, subrayando que "el combatiente debe ser el eje de la transformación" dado que es quien "levanta los procesos, adopta la tecnología e interpreta los datos" y quien "tiene que entender y liderar el cambio".

Asimismo, ha puesto el foco en el liderazgo, el talento y la educación; defendiendo que los procesos automatizados, los datos para que "proporcionan criterio para decidir", la tecnología como "una herramienta" y la resiliencia para "adaptarse con agilidad".

Con todo, ha llamado a asumir que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) "han desencadenado una revolución de los asuntos militares" y que, como consecuencia, es necesario "adoptar una mentalidad digital, diseñar una formación digital a todos los niveles y definir quién combate en el ciberespacio".