Eslovaquia agradece a España su contribución a la defensa del flanco este de la OTAN ante Rusia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con su homólogo eslovaco, Robert Kalinak. - MARCO ANTONIO ROMERO / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Eslovaquia, Robert Kalinak, ha agradecido este martes a España su contribución a la defensa del flanco este de la OTAN ante Rusia, casi 800 militares.

Así lo ha hecho en un encuentro mantenido con Margarita Robles en la sede del ministerio, donde la ministra ha remarcado el compromiso "total y absoluto" de España con la "defensa de la paz y los valores democráticos". "La entrega de los soldados españoles es difícilmente igualable", ha agregado.

"Tras seis años de despliegue en el flanco oriental de la OTAN, España mantiene su plena dedicación a la iniciativa de Presencia Avanzada Reforzada, consciente de que representa un punto inflexión para la credibilidad de la postura de disuasión y defensa de la Alianza", ha dicho Robles, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

COLABORACIÓN INDUSTRIAL

En cuanto a las capacidades de producción industrial, Robles ha mostrado su confianza en que "Eslovaquia y España continúen intensificando su cooperación en este campo", destacando la importancia de la Fábrica de Municiones de Granada, que forma parte del conglomerado de la compañía eslovaca MSM Group.

Las Fuerzas Armadas española iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia, donde con casi 800 efectivos y 200 vehículos, es nación marco de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la Alianza Atlántica tiene desplegados en el flanco este como parte de su disuasión y defensa.