España ensaya en Eslovaquia la 'franja disuasoria' de la OTAN para blindar el flanco oriental ante los drones rusos

Dos soldados de la Legión usan un inhibidor portátil de drones durante unos ensayos de alta tecnología en el campo de entrenamiento militar de Lest (Eslovaquia). - OTAN

También exhibe su compromiso con la Alianza liderando una escalada a brigada para disuadir ataques desde Moscú

LEST (ESLOVAQUIA), 10 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano)

España ha liderado en Eslovaquia el ensayo de una "franja disuasoria" altamente tecnificada con drones, vehículos robotizados y sistemas de detección y neutralización de amenazas aéreas para blindar el flanco oriental de la OTAN frente al creciente número de incursiones procedentes de Rusia en el espacio aéreo de sus Estados miembro.

En el centro de entrenamiento militar de Lest, a unos 300 kilómetros de la frontera con Ucrania, soldados españoles han ensayado el uso de drones kamikaze, vehículos no tripulados y sistemas de guerra electrónica con el objetivo de acortar los plazos de adquisición de nuevos equipos y llevarlos a los ejércitos de la OTAN en un plazo de 24 meses.

Este ejercicio, denominado 'Task Force X Pilot 5', forma parte de la Iniciativa de Disuasión del Flanco Este (EFDI) de la Alianza, lanzada tras la invasión rusa, y que llevó al despliegue permanente de fuerzas aliadas en aquellos países que hacen frontera con Rusia o Ucrania para disuadir cualquier tipo de ataque.

Representa el mayor ensayo hasta la fecha de integración de tecnología comercial --mayoritariamente pymes españolas-- directamente en fuerzas operativas desplegadas, con España al frente las Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF) de la OTAN en Eslovaquia.

"Lo que pretendemos es crear un 'dilema del día cero' para Rusia, mostrándoles una capacidad real del siglo XXI frente a ellos que les haga entender que estamos preparados para cualquier escenario", ha explicado el general de brigada Zacarías Hernández, responsable de planes del Mando Componente Terrestre (LANDCOM) de la OTAN.

Según el mando aliado, este despliegue busca que la tecnología actúe como un muro inteligente capaz de ofrecer soluciones "más rápidas y baratas" para cerrar brechas de capacidad, permitiendo que la Alianza cumpla con sus compromisos defensivos de forma más eficiente y "ahorrando capital humano", es decir, con menos bajas.

Tras destacar que el liderazgo de España ha sido "valiente" por haber sido la primera nación en realizar estos ensayos fuera de sus fronteras, ha admitido que estas tecnologías no suponen una "solución al cien por cien", pero ofrecen una respuesta mucho más ágil que los métodos tradicionales de adquisición militar.

LA "FRANJA ROBÓTICA" PARA EVITAR BAJAS

Por su parte, el comandante Joaquín Peralta, el analista del Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra, ha destacado que el objetivo de este despliegue es establecer una "franja robótica" en la línea de contacto con el enemigo para que el primer contacto con el adversario sea una máquina y no una unidad tripulada.

Según ha explicado, este concepto permite retroceder el riesgo humano a líneas posteriores, adaptando la forma de combatir a un "campo de batalla transparente" donde el uso masivo de sensores detecta y bate inmediatamente cualquier dispositivo que emita una señal electrónica.

Además, ha señalado que la presentación de estas tecnologías en Eslovaquia sirve de "escaparate" para la industria nacional, ya que permite que las empresas españolas reciban una retroalimentación directa del militar que opera el sistema en un entorno de operación real.

Con todo, el objetivo fundamental del 'Task Force X Pilot 5', según han explicado fuentes aliadas, es que la OTAN sea capaz de comprar e integrar nuevas tecnologías en un plazo de solo 24 meses, rompiendo con los ciclos tradicionales que suelen demorarse hasta diez años.

"El foco para 2026 es claro: pasar del concepto a la ejecución, integrando las tecnologías en ejercicios, unidades y procesos de toma de decisiones reales, al tiempo que se genera retroalimentación operativa que permita acelerar el desarrollo de capacidades y la interoperabilidad entre los países de la OTAN", han indicado.

COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA OTAN

Este despliegue tecnológico se completa con la validación logística del ejercicio 'Strong Lineage 26', donde España ha demostrado su capacidad para triplicar su fuerza en el terreno en diez días, pasando de 800 militares permanentes a una brigada de combate de casi 2.400 efectivos.

Actualmente, España actúa en Eslovaquia como "nación marco" de una de las nueve Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF) de la OTAN, liderando un contingente permanente de cerca de 1.100 militares --800 de ellos españoles--. En ese esfuerzo operativo también participan Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Rumanía y República Checa.

Pero a esa presencia permanente se han sumado estos días otros 1.600 militares que han viajado desde España con motivo del 'Strong Lineage' para poner a prueba la capacidad de respuesta, despliegue e integración rápida de la Alianza, verificando que las unidades integradas en las FLF de Eslovaquia pueden escalar y operar como una formación de mayor entidad.

Este ejercicio de refuerzo del flanco oriental de Europa ha tenido lugar en un momento en el que está en escrutinio el gasto en defensa de España, que ha rechazado de manera reiterada elevar hasta el 5% del PIB su inversión en en este ámbito, esgrimiendo que puede cumplir con los objetivos de capacidades de la OTAN con tan solo un 2,1% del gasto.

Además, llega a pocas semanas de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), donde se espera que se debata sobre el gasto en defensa y cómo traducir esa mayor inversión en nuevas capacidades para los ejércitos de los Estados miembro.