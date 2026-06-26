Los Eurofighter sustituyen a los F-18 en Canarias con la incorporación de ocho primeros aviones

Ceremonia de la llegada de los Eurofighter Typhoon a la Base Aérea de Gando de Gran Canaria (Las Palmas). - EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio ha incorporado ocho Eurofighter Typhoon a la Base Aérea de Gando de Gran Canaria (Las Palmas), para sustituir a los seis F-18 que permanecían activos en el destacamento canario, cumpliendo así "la integración formal" de la primera dotación de cazas en la estructura del Ala 46.

De esta forma, Gran Canaria se convierte en la tercera base operativa en España con presencia del Eurofighter, que ya operaba en los destacamentos del Ala 14, de Albacete, y Ala 11, en Morón de la Frontera (Sevilla), un hito celebrado por el Ejército del Aire, cuya flota del caza europeo aumentará hasta alcanzar las 20 unidades.

Los seis F-18 que hasta ahora han operado en Canarias se trasladarán ahora a la base de Zaragoza, donde se darán de baja en el mes de diciembre de este año, ha informado el Ejército del Aire y de Espacio en una nota.

"No podemos quedarnos anclados en lo que tenemos, tenemos que seguir progresando y prosperando y moviéndonos hacia adelante", ha celebrado el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del aire Francisco Braco Carbó, respecto a este cambio que ha considerado un "hito", que supone la entrada en servicio oficial de los aviones Eurofighter Typhoon en el archipiélago.

En este sentido, el JEMA ha incidido en que los aviones se van "actualizando" y "modernizando" a lo largo del tiempo con la adquisición aeronaves más modernas: "No estamos parados". "Es un proceso constante y continuo siempre buscando estar a la última y siempre tener lo más moderno y lo más evolucionado", ha destacado para reseñar que ya sean tres los destacamentos que vuelen con el Eurofighter --Ala 11, Ala 14 y Ala 46--.

El Ala 46 dispondrá del Eurofighter como "sistema de armas permanente" y podrá consolidar sus capacidades de respuesta inmediata en un "espacio geoestratégico de vital importancia para la seguridad nacional".

No obstante, al ser interpelado por el FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), el JEMA ha recordado que el sistema consta de siete pilares y que no solo se trata de una aeronave. Por lo tanto, ha explicado que, aunque "el pilar del avión" lo siguen "discutiendo", están adelantando trabajo en las demás áreas.