FINUL admite que el escenario en Líbano es "incierto" pero afirma que las tropas españolas están "motivadas y contentas"

Archivo - Militares de la Brigada de Aragón I a su llegada a la Base ‘San Jorge’, a 26 de abril de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El general jefe de la BRILIB XLV desplegada en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), Antonio Ortiz Martínez, ha hecho este jueves un llamamiento a la tranquilidad respecto a la situación de las tropas españolas que prestan servicio en ese país, reconociendo que, si bien el escenario es "incierto", los soldados están "motivados y contentos".

Así lo ha hecho en una videollamada mantenida con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el marco de los ataques israelíes contra Líbano. Este jueves, el Ejército hebreo ha vuelto a bombardear la capital, Beirut, y continúa con su ofensiva en el sur del país. Los ataques han dejado decenas de muertos.

El general ha pedido "tranquilidad", "aunque el escenario pueda ser un poco incierto y aparezcan noticias que puedan ser preocupantes". Sin embargo, ha asegurado que la situación de las tropas "no es preocupante".

De hecho, ha precisado que el personal español desplegado en Líbano está "comprometido, muy motivado y con la moral alta". "Veo a la gente muy satisfecha, muy contenta de estar aquí y, en la medida de lo posible, de intentar apoyar a la población, que realmente nos aprecia mucho y nos necesita", ha dicho, según un vídeo de la llamada difundido por el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.