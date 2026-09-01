El Gobierno destina casi 500 millones en material, suministros, transporte y servicios de apoyo para las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un total de seis acuerdos marco por casi 500 millones de euros para dotar de material, suministros, transporte y servicios de apoyo a las Fuerzas Armadas.

El primero de estos acuerdos está destinado a la contratación de servicios de apoyo integral de ingeniería y sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo los sistemas comunes y logísticos, documentación, bancos, simuladores y equipos de apoyo por un valor estimado de 153.331.236 euros.

Este nuevo acuerdo marco, que sustituye al vigente, adjudicado en 2023, "garantizará la contratación de estos servicios de apoyo integral y la continuidad de las actuaciones de ingeniería y sostenimiento para el mantenimiento de estos sistemas de acuerdo con los requisitos de la normativa de aeronavegabilidad, complementando y apoyando la actuación del Mando de Apoyo Logístico (MALOG), de sus centros logísticos (maestranzas aéreas) y de las unidades los operan".

En segundo lugar, se ha aprobado otro acuerdo marco con el que adquirir granadas de mortero para el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, por un valor que asciende a 111.348.930 euros.

Un acuerdo que, según ha explicado el Ministerio de Defensa, permite la adquisición de granadas de mortero, empleadas para la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional y durante la fase de preparación para la proyección de fuerzas, puesto que forman parte del equipo trasladado a Zona de Operaciones por las unidades proyectadas. Asimismo, permitirá completar la reserva de munición de fuerza conjunta y la reserva del ejército, manteniendo al mismo tiempo unos niveles que permitan la instrucción de las unidades.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo marco para el suministro de víveres en todo el territorio nacional a los Buques, Unidades e Instalaciones de la Armada para la correcta alimentación de su personal y de todo aquel personal autorizado; con un valor en torno a los 100.000.000 euros.

CASCOS DE COMBATE PARA EL EJÉRCITO DE TIERRA

Por otro lado, se ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la adquisición de cascos de combate para el Ejército de Tierra que permitirá dotarle "de un elemento esencial de combate personal en todas las operaciones en las que España participe bajo mandato ONU, OTAN, UE, o de las que se deriven de un acuerdo internacional"; por un valor que asciende a 61.560.000 euros.

Seguido de otro acuerdo marco para la adquisición de carretillas elevadoras todo terreno y eléctricas para el Ejército de Tierra que "permitirá renovar la flota de estos vehículos, tanto en unidades operativas como logísticas, esenciales para posibilitar las operaciones de acarreo y manipulación de cargas, y que debido a su antigüedad presentan un bajo grado de operatividad, estando ya cercanas al fin de su ciclo de vida", por un importe de 43.556.000 euros.

UN BUQUE MULTIPROPÓSITO CON REMOLQUE DE ALTURA

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de un buque multipropósito clase Carnota con capacidad de remolque de altura para dotar a la Armada de "modernas" y "nuevas" capacidades de remolque de altura, de transporte logístico, de transporte y suministro de agua y combustible, y de respuesta ante desastres y catástrofes.

"Todas ellas conducentes a asegurar el apoyo al despliegue de otras unidades militares nacionales o de países aliados, su sostenimiento en operaciones y su repliegue", precisan desde el departamento que dirige Margarita Robles.

Este último acuerdo marco tiene un valor estimado de 30.000.000 euros y una duración desde la formalización del contrato hasta el 1 de julio de 2027 o hasta el plazo ofertado por el adjudicatario o hasta el cumplimiento del objeto del contrato.