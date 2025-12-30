El Gobierno desvela que ha bloqueado 200 operaciones comerciales con Israel desde la entrada en vigor del embargo

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado este martes que el Gobierno ha bloqueado más de 200 operaciones de compra de material de defensa a empresas israelíes desde que entró en vigor el embargo a Israel, después de que el Gobierno haya concedido a Airbus una excepción para adquirir productos procedentes del Estado hebreo en el marco de la norma.

El embargo al comercio de material de defensa a Israel lleva en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de septiembre, y el Ejecutivo sostiene que consagra una medida que se venía aplicando 'de facto' desde el 7 de octubre de 2023.

El Pleno del Congreso lo respaldó el 8 de octubre. El Gobierno lo llevó a la Cámara Baja como decreto ley, pero se acordó su tramitación como proyecto de ley para que los socios del Gobierno pudieran introducir cambios en su articulado, tal y como habían reclamado porque lo veían insuficiente y, a su juicio, contempla demasiadas excepciones aludiendo a la seguridad nacional.

Precisamente el último Consejo de Ministros del año aprobó una de estas excepciones para Airbus con "fines industriales". El acuerdo con Airbus permite, según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la empresa pueda continuar importando materiales para la realización de proyectos concretos en el campo de la aviación como el caso del A400 o el C295, que precisan de tecnología Israelí.

DOSCIENTAS FRENTE A UNA

En este contexto, López ha informado este martes que desde la entrada en vigor del embargo, se han bloqueado "más de 200 operaciones de compra de material que tenía que ver con Israel" frente a una excepción, la de Airbus. "Y se ha aprobado una", ha subrayado, en una entrevista en 'Las Mañanas' en TVE, recogida por Europa Press.

Sumar, el ala minoritaria del Gobierno, presentó objeciones a la excepcionalidad aplicada, aduciendo que no está justificada. Requerido por la postura de los socios del Ejecutivo, López ha insistido en que la prerrogativa concedida a Airbus "era vital y estratégica para que la industria española pudiera colaborar" con la compañía.