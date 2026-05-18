Irak quiere retomar la misión de la OTAN sobre el territorio cuando sea posible, según Robles

Archivo - Un soldado de la compañía francesa de Protección de las Fuerzas (FP) de de la misión de la OTAN en Irak (NMI) participa en un ejercicio de evacuación médica (MEDEVAC) con un destacamento polaco. - MISIÓN DE LA OTAN EN IRAK (NMI) - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que la intención de las autoridades iraquíes quieren retomar la misión de la OTAN (NMI, por sus siglas en inglés) sobre el territorio cuando las condiciones de seguridad derivadas de la guerra en Irán mejoren.

La OTAN reubicó en Nápoles, sede del Mando Conjunto Aliado, al personal de la misión que permanecía en Irak a finales de marzo, habida cuenta de que ese país estaba bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. España evacuó a doscientos militares del país.

Pero no finalizó la misión, que actualmente está comandada por el teniente general Ramón Armada y tiene 13 efectivos desplegados en Nápoles.

Robles ha revelado que el teniente general Armada ha estado en Irak recientemente, y abordó con las autoridades iraquíes la continuidad de la misión. Según ha trasladado, los iraquíes están a la espera de la evolución de la situación, pero "quieren que la misión continúe", y España está en sintonía con ese deseo.

"Nuestra voluntad es volver a Irak siempre, siempre que eso sea necesario y plenamente de acuerdo con el gobierno iraquí", ha indicado la ministra.