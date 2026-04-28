El patrullero de altura 'Serviola' finaliza su operación de vigilancia en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

Patrullero Serviola - ARMADA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de altura (PA) 'Serviola', con puerto base en Ferrol, finalizó su operación de vigilancia marítima en el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y Mediterráneo Occidental durante dos meses.

Según ha informado la Armada en un comunicado, el patrullero realizó actividades de verificación y control del tráfico marítimo, incluyendo seguimientos de las unidades de la Federación Rusa ordenadas. Todo ello, con el objetivo de asegurar la libertad de navegación e incrementar el conocimiento del entorno marítimo.

El buque también hizo presencia naval en las proximidades de la isla de Alborán y aguas y peñones de soberanía española cerca del norte de África, islas Chafarinas y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, además de Ceuta y Melilla.

Para esta operación, el buque contó con dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina del Tercio Sur y Tercio de Levante, para incrementar sus capacidades en protección de la fuerza e interdicción marítima.

El 'Serviola' hizo escalas en la Estación Naval de Mahón, la Base naval de Rota y el Arsenal de Cartagena. La misión se enmarca en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de las Fuerzas Armadas, con el buque integrado en el mando operativo marítimo.