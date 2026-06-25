Robles condecora a militares desplegados en Líbano: "Gracias por lo importantes que han sido para la paz en el mundo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, condecora a militares desplegados en Líbano. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha impuesto este jueves Cruces al Mérito Militar con distintivos azul y blanco al contingente 'Libre Hidalgo' XLIV, que recientemente ha finalizado su despliegue en Líbano en medio del deterioro de la seguridad en la región y de los ataques del Ejército de Israel contra ese país y el partido-milicia chií Hezbolá. "Gracias por lo importantes que han sido para la paz en el mundo", les ha dicho.

Durante el acto, celebrado en la base de 'El Goloso', en Madrid, la ministra ha destacado la "enorme profesionalidad, la responsabilidad, valor y compromiso con la paz y la estabilidad" manifestado por la BRILIB XLIV durante los seis meses de labor en Líbano, donde han vivido situaciones muy delicadas.

"Pusieron en riesgo sus vidas para ayudar a la población libanesa y no hay palabras de agradecimiento para eso", ha manifestado la ministra, que ya visitó a este mismo contingente en la base 'Miguel de Cervantes', en Líbano, el pasado diciembre.

NUNCA SE PONEN MEDALLAS

"Hoy cerramos el capítulo de esta brigada y quiero que sus familias se sientan tan orgullosas como me siento yo y se sienten el conjunto de los españoles", ha añadido la titular de la cartera de Defensa. "Los militares españoles son grandes profesionales y se caracterizan por su discreción y su prudencia, nunca se ponen medallas, por eso he venido a ponerles las medallas que se merecen", ha rematado.

Desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026, la unidad base generadora de la BRILIB XLIV fue la Brigada 'Guadarrama' XII. Durante su misión, el personal español participó en la recuperación de los cuerpos de varios militares indonesios, que fallecieron a consecuencia de los ataques derivados del deterioro de la situación de seguridad en la zona.

En el acto de entrega, en el que han participado el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEME), general Amador Enseñat y Berea, también se ha rendido homenaje a los caídos de la operación 'Libre Hidalgo' y de la Brigada 'Guadarrama' XII, que Robles ha querido extender "a todos los militares que han dado su vida en Líbano en estos 20 años" de misión.