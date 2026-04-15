Robles defiende en el Cuartel General Supremo aliado el compromiso de España con la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita este miércoles al contingente español en el Cuartel General Supremo de la OTAN. - MINISTERIO DE DEFENSA

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles al contingente español en el Cuartel General Supremo de la OTAN (SHAPE, por sus siglas en inglés), ubicado en la ciudad belga de Mons, donde ha defendido que los más de 150 militares de nuestro país destinados allí "evidencian el compromiso de España" con la Alianza Atlántica.

"España está con la OTAN", ha reivindicado la titular de Defensa en palabras dirigidas a los españoles en el SHAPE, con quienes ha destacado que nuestro país también participa en 9 de las 11 misiones de la Alianza, con más de 3.000 militares desplegados desde "Eslovaquia o Rumanía, pasando por el Mar Negro o el Atlántico Norte".

Robles ha sostenido que "por tierra, mar o aire, la fiabilidad de España y nuestro compromiso con la paz y la seguridad colectiva están fuera de toda duda", poniendo como ejemplo el papel que el Ejército español desempeña en los cuarteles de la OTAN como el de Nápoles, Brunssum, Norfolk o en el SHAPE, donde hoy la ministra ha estado.

Según la titular de Defensa, las Fuerzas Armadas españolas cuentan "con el reconocimiento" de los miembros de la Alianza "por su profesionalidad, sus capacidades y su disponibilidad y adaptabilidad en cualquier misión".

COMPROMISO ESPAÑOL CON MISIÓN OTAN EN IRAK

Poco antes de trasladar estos mensajes al personal desplegado en Mons, Robles ha mantenido un encuentro con el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general Alexus Grynkewich, con el que ha realizado un repaso de "la complejidad de la situación geopolítica actual", con la vista centrada en Oriente Próximo, donde nuestro país ha apoyado el repliegue temporal de la misión OTAN de Irak (NMI).

La ministra ha trasladado al SACEUR que España mantiene su compromiso con la misión de la Alianza Atlántica en ese país y que "sigue en pie" su disposición de asumir el mando "cuando se recuperen las condiciones de seguridad", ya que el personal fue el mes pasado reubicado en Europa a la espera de que termine la guerra en Oriente Próximo.

Robles, que también ha participado por videoconferencia en la reunión, a nivel ministerial, del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, ha vinculado el conflicto en Oriente Próximo a la ofensiva rusa contra Kiev, y ha pedido que el país dirigido por Volodimir Zelenski no pague "el precio del conflicto en Irán".

También ha destacado que el apoyo de los aliados de la OTAN "es vital" para ayudar a la defensa de Ucrania y para que pueda fortalecer su posición "en una potencial negociación para alcanzar una paz justa y duradera".

TAMBIÉN CON UCRANIA

En la videoconferencia del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, Robles ha reiterado el compromiso "firme y continuado" de España con la defensa del país frente a la agresión rusa.

Durante su intervención, Robles ha recordado las recientes entregas de material y ha avanzado nuevas actuaciones para 2026, con especial atención a la munición de artillería, radares y los sistemas no tripulados, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.