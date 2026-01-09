Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Agrupación de Transporte No 1 (AGTP 1), a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). La visita se realiza para conocer de primera mano las capacidades de la unidad y la ministra presidirá la imposición de l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este viernes al PP y al resto de fuerzas políticas "sentido de Estado" para aprobar la participación de España en una eventual misión de paz en Ucrania cuando acabe la guerra, insistiendo en que el mandato "no será de ataque".

"Espero que el PP tenga sentido de Estado, aunque no lo ha tenido en la dana porque faltó a la verdad, y no sólo el PP, que otras fuerzas políticas entiendan que son misiones de mantenimiento de la paz", ha señalado la titular de la cartera de Defensa en declaraciones a los medios tras una visita a la Agrupación de Transporte nº1.

Al tratarse de una nueva misión, la participación de tropas españolas requeriría de la aprobación del Congreso. El PP ha dejado en el aire su postura y Unidas Podemos ya ha trasladado su negativa a apoyarla. La operación también levanta las suspicacias de otros socios parlamentarios habituales del Gobierno.

La hipotética operación en suelo ucraniano está en una fase muy embrionaria aún, habida cuenta de que su mandato estaría especificado en el futuro acuerdo de paz que firmen Rusia y Ucrania, y ahí constarán los límites de participación de los Estados. Si bien las partes progresan y aseguran estar "cerca" de suscribirlo, aún quedan muchos interrogantes que resolver, principalmente relacionados con cesiones territoriales y garantías de seguridad.

Robles ha insistido este viernes en este extremo. "Cuando haya un acuerdo de paz ya veremos, aunque (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin está haciendo todo lo posible para que no llegue", ha indicado, después del ataque ruso con un misil balístico contra la ciudad de Leópolis. "España, cuando llegue ese escenario, estará en misiones de mantenimiento de la paz, porque no son misiones de ataque, son de mantenimiento de la paz", ha subrayado la ministra.