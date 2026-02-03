Robles reivindica el "compromiso robusto" de España con la OTAN ante las críticas de Trump

1048506.1.260.149.20260203182804 La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este martes la fiabilidad de España con la OTAN frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que el compromiso con la organización es "robusto".

En una reunión con el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en la sede del Ministerio de Defensa, Robles ha puesto en valor la aportación española a la defensa aérea de la Alianza.

Durante el encuentro, la ministra ha subrayado que "no existen debates ni discursos que puedan opacar la lealtad de España con la OTAN". La ministra ha incidido en que el país es un aliado "fiable" que contribuye activamente a la vigilancia, disuasión y protección del espacio aéreo común.

"A través de la aportación de capacidades avanzadas, personal altamente cualificado y una participación activa en las misiones y operaciones aliadas, España contribuye de manera decisiva a la vigilancia, disuasión y protección del espacio aéreo aliado", ha remarcado, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

VARIOS DESPLIEGUES

Las Fuerzas Armadas participan de forma regular en despliegues de policía aérea reforzada y ejercicios conjuntos en el marco de la Alianza Atlántica. Estas capacidades fortalecen la interoperabilidad y permiten mejorar la detección temprana y el seguimiento ante posibles amenazas internacionales.

Además ha reivindicado la "ágil" respuesta a las necesidades de defensa aérea y antimisil aliadas, destacando la contribución de fuerzas terrestres españolas a la presencia avanzada en todo el flanco este, ejerciendo el mando del Grupo de Combate en Eslovaquia, y a los despliegues navales, ostentando España el mando de la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN en el mar Báltico.

Finalmente, Robles ha insistido en que España tiene unas Fuerzas Armadas "envidiables", con una preparación y una seriedad que son objeto de elogio y cuyo trabajo sirve de ejemplo y modelo para otros países.