Robles traslada en Nápoles su "orgullo" y "reconocimiento" a los militares españoles desplegados en Irak

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en un encuentro junto con el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, a 26 de marzo de 2026, en Nápoles (Italia). - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este jueves su "orgullo" y "reconocimiento" a los militares españoles desplegados en Irak, "más aún en estos momentos tan convulsos y después de las dificultades para salir del país".

Así lo ha expresado desde el Cuartel General de la OTAN en Nápoles (Italia) donde, acompañada por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, se ha reunido con algunos de los miembros participantes en la 'Nato Mission Irak'.

Un encuentro en el que también ha estado el general de brigada Pedro Erice --quien ha liderado al contingente español en Irak-- y otros seis militares desplegados en la zona, que han compartido su experiencia y a los que la ministra ha mostrado su agradecimiento.

El pasado fin de semana, todos los militares españoles que desempeñaban su labor en esta misión, regresaron a España tras la suspensión por parte de OTAN de la misma, debido al deterioro de la situación en Irak.

"Ya sea en Irak o en cualquier otra parte del mundo, nuestras Fuerzas Armadas dejan patente un compromiso y un trabajo férreo en la defensa de la paz y la seguridad que nadie puede poner en duda. Nuestros militares son envidiables, con una preparación y una seriedad que son objeto de elogio allí donde están y cuyo trabajo sirve de ejemplo y modelo para otros países", ha expresado Robles.

Asimismo, la ministra ha señalado que "España cree firmemente en el multilateralismo, porque es la mejor forma de hacer frente a los retos de seguridad actuales".

72 MILITARES ESPAÑOLES EN EL CUARTEL GENERAL DE NÁPOLES

Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, un total de 72 militares españoles están destinados actualmente en el Cuartel General que la OTAN tiene en Nápoles, además de cuatro civiles.

Su misión, junto a los demás efectivos internacionales, es prepararse para planear y conducir operaciones dirigidas a mantener la paz, seguridad e integridad territorial de los países miembros de la Alianza, dentro o fuera de su área de responsabilidad de SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el JFC de Nápoles es la autoridad coordinadora de las labores de vigilancia en su área de responsabilidad, como es el caso de 'Neptune Strike'. Además, tiene encomendadas la misión de la OTAN en Irak, el mantenimiento de la paz en Kosovo (KFOR) y el apoyo a la protección del espacio aéreo de Rumanía (Southern Shield).