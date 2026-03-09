Tropas españolas y de 13 países más se ejercitan desde hoy en el frío ártico para reforzar el flanco norte de la OTAN

Soldados españoles se preparan para participar en el ejercicio 'Cold Response 26' en Noruega. - EJÉRCITO DE TIERRA

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soldados de 14 países aliados, incluida España, comienzan este lunes un ejercicio que tendrá lugar en Noruega, en condiciones de frío extremo, para reforzar la disuasión en el flanco norte de la OTAN, fortalecer las capacidades defensivas de Noruega y mejorar la interoperabilidad entre los ejércitos implicados.

El ejercicio, llamado 'Cold Response 26', es bienal y en esta ocasión su fase táctica se extenderá hasta el 19 de marzo, aunque los aliados han llevado a cabo actividades en las semanas previas y llevarán a cabo otras en las semanas posteriores.

En total, participan 25.000 soldados de Noruega, España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, Turquía, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica. De ellos, 11.800 se ejercitarán en Noruega. El resto llevará a cabo maniobras en el mar, el aire y el norte de Finlandia, según han informado las Fuerzas Armadas noruegas.

España aporta unos 140 efectivos del Mando de Tropas de Montaña, entre los que figura personal del Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña 'América nº66' y de la Compañía de Esquiadores Escaladores. Llevan en la zona desde el 18 de febrero, para aclimatarse al entorno, según informa el Ejército de Tierra a Europa Press.

UN ENTORNO DIFÍCIL

El 'Cold Response 26' se desarrolla en un entorno subártico, caracterizado por grandes desniveles, terreno compartimentado, lagos helados y condiciones meteorológicas extremas, donde el frío influye de manera directa en los materiales, equipos, procedimientos y personal.

Estas condiciones exigen una preparación "exhaustiva y específica", el empleo de equipos especiales, el dominio de técnicas de supervivencia y una sólida experiencia previa que permita a las unidades mantener su operatividad y capacidad de combate, resalta el Ejército de Tierra.

La participación de España en estas maniobras representa, además, un "importante reto logístico" en el que, "desde la adaptación de medios y equipos a condiciones invernales extremas hasta la proyección estratégica de fuerzas y su sostenimiento en zonas alejadas", exige "una planificación detallada, una coordinación constante y un elevado grado de autosuficiencia en un entorno plenamente multinacional", agrega el Ejército de Tierra.

MISIÓN EN EL FLANCO NORTE

El flanco norte de la Alianza Atlántica ha ganado protagonismo recientemente por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, una isla de autonomía danesa, alegando cuestiones de seguridad frente a China y Rusia.

Tras semanas de tensión, el mandatario estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acordaron la puesta en marcha de la misión de vigilancia 'Centinela del Ártico' para reforzar la protección de la frontera norte de la Alianza Atlántica.

La idea de esta operación es coordinar bajo el mando de la OTAN, con la planificación del Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), todos los ejercicios que cada uno de los Estados miembro de la Alianza llevan ya a cabo de manera independiente, aunque también está abierta a nuevos despliegues militares de cualquiera de los 32 países que conforman la organización.