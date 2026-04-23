Cunef Universidad obtiene la máxima certificación del Sistema Indicador de Accesibilidad (AIS) para su Campus Almansa. - CUNEF

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cunef Universidad ha obtenido la certificación del Sistema Indicador de Accesibilidad (AIS) con cinco estrellas, la máxima calificación, lo que convierte a su campus de Almansa, en Madrid, en el primero de una universidad privada a nivel internacional en recibir esta distinción.

Según ha informado la institución en un comunicado, la entrega del certificado se ha formalizado en un acto celebrado en el campus, que ha contado con la presencia de la presidenta de la Fundación para la Accesibilidad y la RS y AIS, Esther Bienes, quién ha hecho entrega de la distinción a la rectora de Cunef Universidad, Ana Isabel Fernández.

Así, la rectora ha agradecido el reconocimiento destacando que "la prioridad es garantizar que toda persona vinculada con el campus y en especial los estudiantes, dispongan del mejor entorno para desarrollar su talento". "En CUNEF Universidad no solo formamos a los líderes del futuro, sino que lo hacemos desde la responsabilidad de construir una sociedad más justa y equitativa, empezando por nuestro propio campus", ha ahondado.

Por su parte, Bienes ha puesto de relieve "el gran esfuerzo de Cunef en materia de accesibilidad", recordando que "una educación accesible es esencial para garantizar una sociedad inclusiva para todas las personas".

LAS CLAVES DE LA CERTIFICACIÓN

Para obtener esta certificación, la universidad se ha sometido a una exhaustiva auditoría basada en la norma AIS 1/2023. El proceso ha implicado la evaluación de más de 1.500 puntos de control en los cuatro edificios del campus, analizando en detalle aspectos clave como los itinerarios físicos, la usabilidad de los servicios, la comunicación inclusiva y los protocolos de evacuación.

El distintivo ha sido posible, según la institución, gracias a que la universidad ha incorporado una serie de mejoras clave como aulas con señalización háptica y mobiliario accesible, pizarras graduables con pantallas de apoyo, o mostradores accesibles y dotados de bucle magnético en la biblioteca y otros puntos, entre otras muchas medidas.

Además, la sinergia con el parque empresarial Churruca, donde se ubica el campus, ha proporcionado una base sólida de accesibilidad en los exteriores, que ya contaban con la certificación AIS.