Estudiantes vuelven a las calles en apoyo de Palestina: "El 'acuerdo de paz' exculpa a los genocidas de sus crímenes"

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes han vuelto a salir este miércoles a las calles de 40 ciudades españoles con el objetivo de "pararlo todo para parar el genocidio" en Gaza.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado las distintas manifestaciones a las 12.00 horas, así como una huelga de 24 horas en todos los centros educativos. La marcha de Madrid ha transcurrido entre Atocha y la Puerta del Sol.

A pesar del acuerdo de paz, los estudiantes han mantenido su convocatoria: "Donald Trump y Netanyahu pretenden hacernos tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos".

"Todo ello con el reconocimiento y apoyo de la ONU y todos los Gobiernos del mundo, empezando por aquellos que 'criticaron' el genocidio, como el de Pedro Sánchez, pero que ahora ceden vergonzosamente. Es lo mismo que hicieron cuando permitieron que nuestras compañeras y compañeros de la flotilla fueran secuestrados y tachados de terroristas por el ejército sionista", critica el Sindicato de Estudiantes.

Durante la manifestación en Madrid, Alejandra Martínez Velasco, integrante de la flotilla que puso rumbo a Israel en apoyo a Gaza, ha defendido que sólo la solidaridad internacional, la organización obrera, la lucha de clases o la huelga general "es lo que va a parar el genocidio en Palestina".

"Sólo la solidaridad internacional ha sido la garantía de que estemos de vuelta. Tenemos que seguir organizando día a día el movimiento de solidaridad por Palestina en nuestros territorios porque aquí es donde se construyen las armas que matan a los niños palestinos. Fin al genocidio, fin a la ocupación, viva la resistencia palestina", ha exclamado.

Para el Sindicato de Estudiantes, entre Gaza e Israel "no hay ninguna guerra", sino que "hay un genocidio que se ha cobrado la vida de 680.000 personas (380.000 de ellos niños) con bombardeos, disparos y una hambruna planificada". "Ni con la firma de este acuerdo va a terminar el holocausto contra el pueblo palestino", asegura.

El movimiento estudiantil ya salió a las calles hace dos semanas, el pasado 2 de octubre, para visibilizar que "Gaza no está sola". "Somos millones a vuestro lado y no vamos a parar hasta derrotar al sionismo genocida y sus patrocinadores de Estados Unidos y la Unión Europea", advertían.

El Sindicato de Estudiantes defiende organizar comités de solidaridad con Palestina en todos los institutos y facultades, llenar de pancartas y banderas todos los espacios, vaciar las aulas y "asistir masivamente" a las manifestaciones.

Estas protestas coinciden con los paros que los sindicatos han llamado a realizar este 15 de octubre en tres turnos, de las 2.00 a las 4.00 de la madrugada, de las 10.00 a las 12.00 horas, y un último por la tarde de 17.00 a 19.00 horas, con asambleas dentro de los centros de trabajos.

No obstante, el movimiento estudiantil critica los paros parciales de los sindicatos mayoritarios y llama a una paralización total "para frenar el genocidio".