Frente Amplio quiere hacer auditorías de calidad con sanciones por incumplimientos a las universidades privadas

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (c), - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio quiere aprobar una normativa estatal que exija a la universidad privada requisitos de funcionamiento docente e investigador "idénticos a la pública", junto con auditorías de calidad periódicas por la ANECA con facultad sancionadora ante incumplimientos".

Así lo refleja el programa de la formación de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, recogido por Europa Press.

El partido liderado por Ada Colau propone modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que las comunidades autónomas destinen al menos el 1 % de su PIB regional a la financiación de sus universidades públicas.

El programa recoge también una ampliación de plazas públicas de grado y máster en las universidades públicas, especialmente en titulaciones necesarias para acceder a una profesión, y una reducción de sus precios.

Asimismo, incluye una dotación presupuestaria a la UNED para abrir centros presenciales, residencias a precios asequibles y descuentos por renta en comunidades autónomas con déficit de oferta universitaria pública.

En cuanto a la sostenibilidad financiera y las plantillas de las universidades, la formación busca sacar adelante planes de financiación plurianual para docencia e investigación; una ampliación de plazas públicas de grado/máster; la reducción de precios hacia la gratuidad; y planes estatales de reposición para reducir el empleo precario del PDI y del PTGAS.

Frente Amplio asegura que promoverá la investigación en las universidades públicas con más becas y ayudas; que aumentará las ayudas FPI y FPU para contratos predoctorales; y recuperará las ayudas Margarita Salas para estabilizar la carrera investigadora y acabar con la precariedad posdoctoral.

Por otro lado, quiere reformar de forma integral la ANECA "para que sea un organismo de calidad y supervisión académica y no un filtro de acceso, así como eliminar la figura de profesor sustituto, que, a su juicio, "precariza a quien la ocupa y desincentiva nuevas contrataciones"; estabilizar todos los contratos; y reponer por completo las plazas pendientes.