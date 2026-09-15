El Gobierno afirma que la asistencia a clase este martes en Ceuta es "normal", del 90,43%

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Ángel Víctor Torres (d), durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Ángel Víctor Torres (d), durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Diego Radamés - Europa Press
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Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 14:30
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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la asistencia a clase este martes en Ceuta es "normal", del 90,43%, después de que el 30 y 31 de julio entrasen de forma irregular miles de migrantes a la ciudad autónoma.

"En el día de hoy, martes, la asistencia es del 90,43%, es lo que se considera una asistencia normal, a clase, en Ceuta y en cualquier otro lugar", ha asegurado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, el ministro ha explicado que el miércoles 9 de septiembre el curso empezó con una asistencia del 75% en Ceuta, que siguió el jueves con un 80% y este lunes alcanzó el 88,3%.

En todo caso, Torres ha señalado que el Ejecutivo va a seguir "con el trabajo realizado" y ha recalcado que el porcentaje objetivo este martes es "alto".

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