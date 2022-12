IE Business School, entre las 10 mejores escuelas europeas del ranking de 'Financial Times'

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

IE Business School ocupa la décima posición en el Global European Schools Ranking de 'Financial Times', que evalúa los resultados obtenidos por la institución en 2022 en los rankings parciales de programas MBA, Executive MBA, Master in Management y Programas Abiertos de Executive Education.

"Este resultado consolida nuestra posición como referente internacional en innovación educativa. También destaca nuestra apuesta por la empleabilidad y las experiencias inmersivas para enriquecer la formación de nuestros alumnos", ha señalado el decano de Programas de IE Business School de IE University, Norman Kurtis.

En esta línea, ha añadido que están trabajando en contenidos de VR, AR, XR y en el diseño de varios metaversos para impulsar su propuesta educativa. "Nuestro objetivo es guiar y apoyar a los alumnos en su transformación para ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismos ('Next Best You')", ha dicho.

Este año, IE Business School ha presentado 'Next Best You', el nuevo paradigma educativo que "revoluciona" la formación con el objetivo de forjar a los líderes del futuro con un perfil global, transformador y con propósito. La institución trabaja para que los alumnos alcancen su 'Next Best You', su mejor versión, y cumplan sus objetivos de desarrollo profesional como ciudadanos responsables.

'Next Best You' se basa en tres pilares estratégicos: Your Career, Your Purpose & Your Impact. IE University proporciona gafas de VR y AR a todos sus alumnos "en una apuesta decidida por las metodologías inmersivas".

Además, inaugurará campus en varios metaversos en 2023, entre los que se encuentran Roblox y Decentranland, donde los alumnos podrán asistir a clase y disfrutar de eventos en la esfera digital. Asimismo, IE University y Elysium Ventures, un fondo tecnológico de inversión con sede en Silicon Valley, se han unido recientemente para crear el IE Metaverse Center, el primer centro de investigación e innovación en el metaverso.

Además de los rankings de programas MBA, EMBA, MIM y Executive Education que se evalúan en el ranking europeo, IE Business School participa también en el ranking de programas MBA Online de Financial Times, en el que ocupa la tercera posición mundial.

IE Business School forma parte de Headspring, joint venture conjunta con Financial Times que imparte formación in-company a compañías en todo el mundo. Por ese motivo, no participa en el ranking anual de Programas In-Company que publica anualmente Financial Times.

En cuanto a la empleabilidad de sus alumnos, IE University ocupa la 19ª posición mundial en el Global Employability University Ranking de Times Higher Education (THE), que recoge la opinión de reclutadores internacionales. Esta clasificación, que analiza las 250 mejores universidades del mundo, refleja el interés creciente de las multinacionales por incorporar perfiles con sólidos conocimientos tecnológicos y capacidades especializadas para hacer frente a los nuevos retos empresariales.