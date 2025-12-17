Las mujeres superan a los hombres en porcentaje de titulación en FP, con 10 puntos más en Grado Medio y 8 en Superior

Archivo - Una estudiante repasa sus apuntes antes de comenzar uno de los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Complutense de Madrid, a 5 de julio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres superan a los hombres en porcentaje de titulación en todos los grados de Formación Profesional, especialmente de Grado Medio y de Grado Superior, según la Estadística de Seguimiento Educativo del alumnado de Formación Profesional que ha publicado este miércoles el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, los datos recogidos por Europa Press muestran que en Grado Básico el porcentaje de titulación de las mujeres se sitúa en el 59% frente al 56,8% de los hombres; en Grado Medio es del 74,5% por un 64,3% de los hombres; y en Grado Superior es del 81,7% por un 73,3% de los hombres.

Asimismo, el 57,5% del alumnado de Formación Profesional de Grado Básico del curso 2019-2020 completaron su titulación cuatro años después de matricularse. En Grado Medio, el porcentaje se eleva al 68,6% y al 77,2% en Grado Superior.

Respecto a las familias profesionales que presentan los mayores porcentajes de titulados en Grado Básico, la estadística señala que son Industrias Alimentarias (65,4%), Instalación y Mantenimiento (63,5%) y Comercio y Marketing (61,7%).

En Grado Medio destacan las familias profesionales de Seguridad y Medio Ambiente (+91,4%), Actividades Físicas y Deportivas (88,9%) y Sanidad (80,9%), mientras que en Grado Superior presentan mayores porcentajes las familias de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (86,4%), Actividades Físicas y Deportivas (84,2%) y Sanidad (84,1%).

Además, un curso más sigue aumentando el alumnado que accedió a Grado Básico y que continúa matriculado en esta enseñanza un año después. En el curso 2022-2023, este porcentaje era del 76,3% (medio punto más que el curso anterior). En Grado Medio este dato es del 82,6% y en Grado Superior, del 87,8%.

El estudio también muestra cómo un 71,5% del alumnado que accedió a Grado Medio con el título de ESO completó su titulación, frente al 53,7% de los que accedieron con una prueba de acceso y al 49,9% que lo hicieron con el título de Grado Básico. En Grado Superior, titularon el 80,5% de los que accedieron con el Bachillerato, el 74,6% de los que lo hicieron con el título de Técnico de Grado Medio y el 71,2% de los que entraron con la prueba de acceso.