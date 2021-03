Rectores piden que la nueva Ley de Universidades sirva para lograr competitividad, autonomía y financiación suficientes

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que su "principal objetivo" es el proceso de negociación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la llamada LOSU, y pide que sea el instrumento para alcanzar el "grado de competitividad, de autonomía y de financiación suficiente que necesita el sistema universitario".

En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su reelección como presidente de la institución, Gómez Villamandos explica que CRUE ha adelantado el proceso electoral, que tendría que haber sido a finales de mayo, para tener "lo antes posible una situación de estabilidad" y abordar todo el proceso de negociación "con la legitimidad del respaldo de la Asamblea".

En este sentido, defiende que o se cambia el sistema de una forma "ordenada" y "coordinada", que "no sea un corta y pega de opiniones ni de intereses", o habrá "un problema". Así, aboga por "una ley muy en conjunto, que sea una estructura muy armónica en sí misma".

A su juicio, el objetivo "fundamental" tiene que ser conseguir que las universidades puedan desarrollar todo su potencial para aumentar la competitividad. "Para eso hace falta un marco normativo que nos lo permita, una autonomía universitaria suficiente y un marco financiero suficiente. Si todo eso aparece en la ley, perfecto. Si cambiamos todo y no tenemos una norma o no tenemos una financiación adecuada, al final, no sirve para nada. Queda en agua de borrajas", relata.

En este punto, pone de relieve que los rectores hasta ahora han mantenido un diálogo "bastante fluido" con el Ministerio del ramo "en todas las materias". Así, considera que el departamento de Castells tiene que escuchar a la CRUE de forma "especial" porque ambos comparten "esa visión de conjunto" del sistema universitario.

Sobre un posible cambio en el procedimiento de elección de los rectores, el presidente de la CRUE confiesa que temen que esta cuestión "sea lo importante" de la norma. "Si vamos a cambiar la ley solamente para cambiar eso y no vamos a cambiar el resto del escenario, realmente, mejor que nos quedáramos quietos", advierte.

En esta línea, el presidente de la CRUE sostiene que "hacen falta" y califican de "importantísimos y cruciales cambios de gobernanza hacia dentro de las universidades". "Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer modificaciones en la gobernanza. Lo que creo es que no vamos a estar de acuerdo en qué modificación hay que hacer", subraya.

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS CAMPUS

Por otro lado, Gómez Villamandos se muestra partidario de establecer ciertos requisitos para la creación de nuevos campus universitarios como contempla el borrador Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

En concreto, el presidente de CRUE celebra los requisitos de investigación, una propuesta que hizo la institución en su momento. No obstante, afirma que no ven "el beneficio" de obligar a ofertar títulos de tres ramas de conocimiento. "Lo que puede hacer es que las universidades se pongan a poner algún título de una forma un poco forzada, donde ni tienen la tradición ni tienen la experiencia", alerta, para después agregar que tampoco ven los beneficios de regular el número de estudiantes de Grado y de Posgrado.

El presidente reclama al Ministerio que, por lo menos, las "líneas maestras" de este real decreto estén contempladas en la nueva Ley de Universidades, ya que "una ley da una estabilidad y da una seguridad jurídica muchísimo mayor".

En relación con la posibilidad de eliminar los Grados de 3 años, como contempla el borrador definitivo del decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias, el presidente de los rectores lo ve "más como un titular periodístico que como un problema real del sistema universitario". "Sinceramente, yo creo que ese documento tiene cosas de muchísimo más interés para las universidades, como el tema de la de la enseñanza dual", recalca.

No obstante, Gómez Villamandos reconoce que "el sistema, tal y como estaba, creaba disfunción" porque no estaban regularizados. "Así lo hemos mantenido en todas las negociaciones que ha habido previamente con el Ministerio y seguiremos insistiendo, ahora en esta fase, en que aparezca la posibilidad del Grado de 3 años. La Universidades no se han vuelto locas poniendo Grados de tres años. De 4.000 Grados, hay 24 de tres años. Dejemos que la gente se organice", manifiesta.

Al mismo tiempo, considera que con Grados de 3 años se está "a caballo entre la Formación Profesional Superior y el Grado de 4 años". "A lo mejor hay que dar una pensada a ese escenario y ver qué hacemos con la Formación Profesional Superior, que en otros países está muy ligada a las Universidades. Creo que una visión de conjunto ahí nos vendría bien y no ir yendo parte a parte, de forma independiente", opina.

Finalmente, el presidente de la CRUE asegura que siempre han tenido una relación "fluida" con el ministro de Universidades. "Ha estado bastante receptivo a todo aquello que le ha planteado CRUE", asegura, al tiempo que subraya que no tienen "ninguna queja" en este sentido.