Sindicatos lamentan que el Gobierno establezca hasta tres vías para acceder al sistema público docente hasta 2024

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los principales sindicatos docentes (CCOO, UGT y CSIF) lamentan los cambios introducidos a última hora en el Real Decreto que modifica el sistema de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes hasta 2024, en aplicación de la denominada 'Ley de interinos', que permitirá reducir la tasa de interinidad al 8%.

Entre estos cambios, que se han incorporado en virtud del dictamen del Consejo de Estado, figura que no todas las plazas de concurso-oposición se rijan por el mismo procedimiento.

El Real Decreto recoge la celebración de tres procesos distintos para acceder a la función pública: concurso de méritos para interinos de larga duración (plazas de estabilización); concurso-oposición más asequible, sin la parte práctica y sin preparar programación, para interinos de media duración (plazas de estabilización); y concurso-oposición como hasta ahora para el resto de aspirantes (plazas de reposición y de nueva creación).

Según denuncia la Federación de Enseñanza de CCOO, estas modificaciones son "incomprensibles" y "empeoran y dificultan la gestión de los procesos de estabilización del personal docente", asegurando además que dichos cambios se han introducido "sin ninguna negociación ni previo aviso".

Para el sindicato, esto es "enormemente problemático" para los procesos selectivos docentes porque, o bien se deberían organizar dos oposiciones distintas en fechas diferentes, para asegurar esa libre concurrencia a ambos que marca la ley, con los problemas de gestión y para los aspirantes que eso conlleva, o bien se realizarían de forma simultánea, con lo que las personas aspirantes deberían elegir "a ciegas" a cuál presentarse, teniendo en cuenta que cualquiera puede hacerlo a cualquiera de los dos, sin saber cuál es en el que más posibilidades pueda tener.

"Una tercera posibilidad igual de inadecuada sería que las administraciones educativas pudieran no convocar tasa de reposición o de estabilización en alguno de los cursos. Esto implicaría que no se reduciría la temporalidad según el objetivo marcado, pues convocar estabilización sin reposición o a la inversa no disminuye el porcentaje de interinidad e incluso podría incrementarlo", explican desde la FECCOO.

Independientemente de los cambios introducidos, este sindicato considera que el nuevo sistema transitorio (para 2022, 2023 y 2024) beneficia a todas las personas aspirantes, al establecer "exámenes más razonables y no eliminatorios, evitando que queden plazas desiertas". Aunque este nuevo sistema es sólo de aplicación a interinos de media duración.

VIGILANTES CON LAS CCAA

También desde UGT rechazan los cambios introducidos a raíz del dictamen del Consejo de Estado porque, según recuerdan, "genera dos procedimientos diferentes para ingresar en los mismos cuerpos docentes".

"Hasta la fecha, y producto también de acuerdos de estabilización firmados por UGT y otros sindicatos, el procedimiento ha sido el mismo para todas las plazas, independientemente de su naturaleza, y así salió de los acuerdos y negociación de la Mesa de Personal Docente no Universitario con las organizaciones sindicales", señalan desde este sindicato.

Así, UGT asegura que tendrán que estar "especialmente exigentes" con las comunidades autónomas para determinar el número de plazas de estabilización que se convocarán en los procesos de concurso-oposición de los tres próximos años, para así alcanzar el objetivo que marca la ley de reducir a un 8% la tasa de interinidad en el ámbito educativo.

Este sindicato celebra, en cualquier caso, el nuevo sistema temporal de acceso a la función pública docente.

"FALTA DE LIDERAZGO" DEL MINISTERIO

También CSIF critica la "falta de liderazgo" del Ministerio dirigido por Pilar Alegría para "ejercer su responsabilidad de reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%".

El establecimiento de hasta tres procesos para el ingreso a la función pública muestra "un fracaso evidente" por parte del Ministerio, pues según CSIF, este Real Decreto implica "mayor inseguridad jurídica".

"No se entiende que en el anterior proceso de reducción de temporalidad de 2017 y 2018 se adaptara el Real Decreto de acceso y fuera válido para todas las plazas ofertadas y ahora se diferencien las plazas que se cubrirán mediante dos procedimientos de concurso-oposición distintos. Para CSIF esto es una muestra más de la mala gestión por parte del Ministerio en la tramitación de dicho proyecto de Real Decreto", explican desde este sindicato.

Así pues, CSIF considera que este Real Decreto fomentará el "caos" en las diferentes administraciones educativas, teniendo que establecer tres procedimientos, con tribunales diferentes y procesos selectivos dispares.

Por otro lado, advierte de que se tiene que volver a estudiar todas las ofertas de empleo público, pues hasta ahora, solo se habían contabilizado las plazas necesarias para reducir la interinidad.

Y añaden que, posteriormente, las Consejerías de Educación deben determinar cuáles de ellas cumplen los criterios para ser ofertadas por concurso de méritos, así como diferenciar qué plazas son de reposición y a qué cuerpo y especialidad se dedican, lo que implicará una división de la oferta perjudicial para todos los aspirantes a la función pública docente. Todo ello generará "mayor inquietud" a "todos los opositores", con experiencia docente o no, pues tendrán que elegir a qué procedimiento presentarse.

LOS NUEVOS ASPIRANTES, TAMBIÉN EN DESACUERDO

Tampoco está de acuerdo la plataforma Docentes por la Justicia, creada 'ad hoc' en oposición a este Real Decreto. "Lo que se plantea ahora es que un 30% de plazas se mantengan con el sistema tradicional, sin embargo ya en ese sistema la experiencia ya suponía una ventaja, por tanto el 80% de las plazas se las llevaban interinos, con lo cual nosotros vamos a tener un acceso como máximo a un 6% de las plazas, porque un 94% son para internos con más experiencia, que ahora tienen acceso por tres vías y mejores oportunidades en las tres", se queja en declaraciones a Europa Press la portavoz de la plataforma, María Miedes.

Según denuncia esta opositora, quienes no cuentan con experiencia docente no tienen una "oportunidad real" de acceder al sistema público docente, por mucha formación que tengan y muy preparados que estén.

Así, Miedes califica de "inconstitucional" este sistema de tres vías, ya que, a su juicio, "se veta a un grupo de ciudadanos el acceso a la función pública". Miedes ha anunciado, por tanto, que recurrirán judicialmente este Real Decreto.

Además, según sostiene, con este nuevo sistema, "se está dejando de lado el derecho de los alumnos a recibir la mejor formación", ya que no se elige a los profesores por su capacidad, ni su "valía" sino "suponiendo que por tener muchos años de antigüedad y años sin sacar plaza, se es válido". "¿Cómo vamos a pedir a los alumnos que aprueben exámenes si sus propios profesores han accedido a una plaza sin aprobar su examen?", reflexiona Miedes.