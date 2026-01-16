Los sindicatos piden a Tolón mejorar las condiciones del profesorado y CCOO avisa: "Sin hechos, habrá movilización"

Reunión de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, con representantes de Comisiones Obreras - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este jueves y este viernes con los sindicatos educativos, que le han reclamado, entre otras cuestiones, una mejora en las condiciones sociolaborales del profesorado o que reduzca la ratio de alumno por clase.

"La ministra ha mostrado su disposición al diálogo y a continuar la negociación, pero las palabras no son suficientes, queremos actuaciones y plazos concretos. Si no hay avances nos movilizaremos y saldremos a las calles", han advertido desde Comisiones Obreras al salir de la reunión.

El sindicato ha transmitido a la ministra que la inversión es "insuficiente" y que hay una "falta de recursos y malestar" en las aulas, por lo que ha exigido la reducción de la jornada lectiva de los docentes o bajar las ratios, así como una jubilación anticipada y parcial, la educación 0-3 años pública o poner freno a la privatización de la Formación Profesional.

En la misma línea, UGT ha recordado a la ministra que la situación del colectivo docente "continúa marcada por la falta de avances y de recursos suficientes" y ha insistido en que la educación "debe ser una prioridad de Estado, con vocación de estabilidad", y ha reiterado la necesidad de que esta legislatura "sea, de una vez por todas, la 'legislatura del profesorado'".

Para el sindicato, los avances en la mejora de las condiciones sociolaborales del personal docente "han sido prácticamente inexistentes, mientras que la escasez de recursos materiales y humanos sigue lastrando la calidad del sistema educativo y el reconocimiento de la labor docente".

Durante la reunión, UGT ha puesto sobre la mesa la urgencia de dar respuesta a los problemas reales del profesorado y del alumnado, reclamando "acciones inmediatas que tengan un impacto efectivo tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la enseñanza".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la falta de desarrollo de los compromisos adquiridos en la LOMLOE y ha subrayado la necesidad "inaplazable" de activar todos los grupos de negociación del Estatuto de la Función Docente.

Por su parte, STEs-Intersindical ha exigido a Tolón soluciones urgentes a los problemas que padece el profesorado y que, a su juicio, el Ministerio "debe abordar". Durante el encuentro, han trasladado el "malestar creciente" del colectivo docente y la necesidad "inaplazable" de adoptar medidas concretas.

Entre las reivindicaciones que ha planteado destacan un incremento sustancial y sostenido de los presupuestos destinados a la educación pública; la negociación inmediata de la reducción de ratios y del horario lectivo; el reconocimiento profesional del conjunto del profesorado mediante su integración en el grupo A1; o un aumento real de la inversión para dotar a los centros de profesorado especialista, "imprescindible para atender la diversidad creciente en las aulas".

También se han reunido con la nueva ministra el presidente de ANPE, Francisco Venzalá, y la vicepresidenta del sindicato, Sonia García, quienes han reclamado "estabilidad legislativa, una ley de la profesión docente y un Estatuto Docente" y han asegurado que el Ministerio "se ha mostrado receptivo".

En su encuentro, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado a la ministra la necesidad de retomar "cuanto antes" la negociación del Estatuto Docente y de reactivar la aprobación del anteproyecto de ley para la reducción de los máximos de ratios y del horario lectivo en todo el Estado.

Los representantes del sindicato han trasladado a la ministra las reivindicaciones pendientes en materia educativa, instándole a retomar de "manera inmediata" las negociaciones que comenzaron a principios del actual curso, pero que permanecen paralizadas tras la aprobación el pasado noviembre del anteproyecto de ley para la reducción de los máximos de ratios y del horario lectivo en todo el Estado.

Asimismo, han puesto sobre la mesa los problemas del sistema educativo: "la falta de recursos y personal, la excesiva burocracia que soporta el profesorado, la inestabilidad de las plantillas, infraestructuras deficientes y el incremento de violencia y agresiones que sufre el profesorado, entre otros".