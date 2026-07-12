Universidades a distancia: su valor social y su contribución a la innovación y a la formación continua

UNIR, entre las universidades más investigadoras de España tras últimos resultados oficiales de ANECA - UNIR

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CYD ha destacado que la educación superior a distancia es un pilar "fundamental" del Sistema Universitario Español (SUE): en el curso 2023-2024, 316.212 personas estudiaban en universidades españolas a distancia, lo que supone el 18% del alumnado universitario.

En España, hay actualmente nueve universidades a distancia (una pública y ocho privadas) de las 99 universidades (50 públicas y 49 privadas) que conforman el Sistema Universitario Español.

Fundada en 1972 con el objetivo de universalizar la educación superior, la UNED fue la primera universidad pública a distancia en España. En el curso 2025-2026 estaban matriculados 155.456 estudiantes, distribuidos en 30 grados, dos dobles grados oficiales y 75 másteres oficiales.

El vicerrector de Ordenación Académica de la UNED, Juan Manuel Lacruz, destaca el coste público, la inclusividad y el modelo particular de enseñanza entre sus principales valores diferenciales.

"El alumno puede cursar la materia íntegramente online, pero también puede acudir presencialmente a las tutorías que se imparten en los 61 centros asociados en territorio español. Y las personas con discapacidad o de colectivos vulnerables encuentran aquí todas las facilidades para acceder a la educación superior. El 40% de estudiantes de formación superior con discapacidad están en la UNED", señala.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), creada en 1995 en Cataluña, se define como la primera universidad 100% online del mundo. Con una oferta formativa de 30 grados, 6 dobles titulaciones y 56 másteres universitarios, en el curso 2025-2026, la UOC ha formado a 97.400 estudiantes de grado y a más de 38.500 de máster que forman parte de una comunidad educativa, según apunta Teresa Guasch, vicerrectora de Docencia y Aprendizaje de la UOC.

"En la UOC entendemos que la educación en línea no es solo acceso a contenidos, sino formar parte de una comunidad de aprendizaje que acompaña a la persona durante toda su trayectoria académica y profesional. En lugar de definirnos como universidad a distancia lo hacemos como universidad online, cercana estés donde estés, sin distancias y basada en el acompañamiento", subraya Guasch.

Creada en 2008, la UNIR cuenta con más de 100.000 estudiantes matriculados en 59 grados, 223 másteres oficiales y 4 doctorados, con presencia en España y una creciente proyección internacional.

Su vicerrector de Ordenación y Planificación Académica, Rubén González, destaca su modelo de enseñanza "flexible, atención personalizada e innovación docente".

"La universidad en línea no elimina exigencia; elimina barreras. Permite que estudiantes de distintas edades y circunstancias puedan acceder a una formación rigurosa, personalizada y compatible con el resto de sus responsabilidades. Además, la tecnología permite realizar un seguimiento individualizado del aprendizaje que, en muchos casos, resulta más intenso y constante que en modelos convencionales". defiende.

Por su parte, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) cuenta con 3.390 estudiantes de grado, 5.271 de máster y 173 de doctorado, con un modelo centrado en la empleabilidad de sus estudiantes y en la colaboración con las empresas, según destaca el rector del grupo educativo CEF - UDIMA, Eugenio Lanzadera.

"Cuando se imparte clase hay que pensar cómo le va a servir al alumno en su carrera profesional. Hay muy poca gente que estudie por hobby, todo el mundo cuando estudia quiere mejorar su vida y la forma más directa de mejorar es a través de la mejor educación. Intentamos que las empresas que suponemos que van a ser empleadores de nuestros alumnos estén presentes en el programa que estudian", apunta.

ADAPTACIÓN A LA IA DE LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA

La universidad a distancia comparte muchos de los retos que actualmente afronta el sistema universitario presencial, como la adaptación a la IA y el encaje entre la oferta formativa y el mercado laboral.

Para los portavoces de estas universidades, la Inteligencia Artificial "es una oportunidad estratégica para mejorar la calidad educativa de la universidad y permite una mayor personalización de los estudios".

Así, Juan Manuel Lacruz, de UNED, explica que la IA "puede permitir seguir el progreso del estudiante a tiempo real y saber cuándo alguien se está quedando atrás". "Con la ayuda de la IA, el tutor puede dar respuestas inmediatas a las inquietudes del estudiante y puede ayudar al docente a automatizar algunas tareas, con lo que dispondrá de más tiempo para mejorar otras", precisa.

Eugenio Lanzadera, de CEF-UDIMA, destaca asimismo la importancia de un uso racional: "Es un reto saber aplicar la IA de forma que complemente el aprendizaje, sirva como recurso para entender y valorar su correcta y óptima utilización, y siempre que se haga de una forma ética y respetuosa con las normas de la profesión y los derechos de los demás, sin faltar a la verdad".

Además, Rubén González, de UNIR, cree que los retos que la IA plantea con la evaluación o el uso responsable pasan por integrarla adecuadamente en los procesos y no por limitar su uso. Afirma que la inteligencia artificial "está transformando profesiones enteras", y que la universidad a distancia "tendrá un rol determinante en la formación continua para adecuarse al contexto cambiante"

"La IA obligará a millones de personas a actualizar sus competencias varias veces a lo largo de su vida laboral. La universidad del futuro no será un lugar al que se accede durante unos años, sino un acompañamiento continuo a lo largo de toda la vida profesional", asegura González.

En la misma línea, Teresa Guasch, portavoz de la UOC, cree que la IA está acelerando el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, tanto para los jóvenes que buscan mejorar su empleabilidad como para los mayores de 50 años que pueden reorientar su carrera.