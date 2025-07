El fuego en Las Hurdes (Cáceres) calcina ya 2.500 hectáreas y más de 500 efectivos trabajan en Cuevas del Valle (Ávila)

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Las Hurdes (Cáceres) ha calcinado ya 2.500 hectáreas y se han evacuado seis núcleos de población, mientras que el viento complica el fuego de Cuevas del Valle (Ávila) en el que trabajan 500 efectivos, según los datos recopilados por Europa Press ante los dos grandes incendios registrados esta semana en la Península.

Precisamente, el municipio de Mombeltrán (Ávila) ha sido confinado en previsión del humo y las llamas que va a provocar el ataque técnico en el marco de las tareas de extinción del incendio forestal originado en Cuevas del Valle el pasado 28 de julio.

El confinamiento de Mombeltrán se suma así al de El Arenal, que se declaró en la mañana de este miércoles ante el avance del citado incendio, que presenta una "situación compleja" ante los vientos cambiantes que dificultan las tareas en las que trabajan unos 500 efectivos.

Como ha explicado el director técnico de Extinción, Francisco Bolaños, que ha comparecido junto al delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arránz, el planteamiento para la extinción de este incendio se basa en tres puntos, como son "la defensa de las poblaciones", "acompañar al perímetro" para evitar "que crezca en superficie" y adelantarse al comportamiento del fuego a partir de las previsiones del equipo de analistas.

No obstante, Bolaños ha reconocido que la situación es "compleja" por una "meteorología cambiante", con vientos predominantes del sur pero con una previsión de cambios "importantes" por la noche por lo que es "un día complejo".

Asimismo, ha apuntado que no se pueden dar cifras de hectáreas afectadas porque "el incendio sigue creciendo en superficie y por eso no está controlado" a lo que ha añadido que hay "varios puntos complicados", uno de ellos hacía las cumbres de Gredos y en los entornos de los pueblos.

La causa más probable de este fuego es intencional, según ha informado la Junta de Castilla y León, que se encuentra aún perimetrando la superificie afectada. En este sentido, la Junta añade que, en lo que va de 2025, se han producido 41 incendios forestales en la provincia de Ávila: 6 se han producido por negligencias, mientras que 19 de ellos son intencionados, es decir el 46,34 por ciento.

Precisamente, la Administración autonómica ha remarcado que los incendios intencionados son habitualmente los que causan mayores daños debido a que buscan los lugares y condiciones más favorables para hacer daño, "como es el caso del incendio de Cuevas del Valle-Mombeltran, aún en extinción".

Por ello, la Junta también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios. Asimismo, ha recordado que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado, en cuyo caso puede alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y los gastos de extinción.

En Extremadura, el incendio declarado en la tarde de este pasado martes en la comarca cacereña de Las Hurdes ha calcinado ya 2.508 hectáreas y "sigue avanzando", por lo que hasta el momento se han desalojado seis núcleos de población, y otros cuatro están "preparados" por si tuvieran que ser evacuado a lo largo de mañana, como ha avanzado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi celebrada en la mañana de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Caminomorisco.

Según ha señalado, los seis núcleos de población evacuados han sido Cambrón, Dehesilla, La Huerta, Avellanar, Robledo y Mesegal, así como la parte superior de la localidad de Caminomorisco que ha sido desalojada durante esta madrugada "por proximidad del fuego a sus viviendas", tras lo que ha destacado que la evolución del incendio "ha puesto de manifiesto que esas medidas han sido correctas, que eran necesarias".

Posteriormente, Bautista ha señalado que el incendio tiene abierta una "ventana de oportunidad" hasta las 18,00 horas, que es cuando cambiará el viento. "Tenemos todavía abierta la ventana de oportunidad hasta las 18,00 horas, que es cuando cambia el viento de componente norte. Y, por tanto, ahí es donde se va a complicar la tarea de extinción. Lo que no hayamos conseguido hacer hasta las 18,00 horas se nos va a complicar a lo largo de la tarde", ha asegurado.

Tras la última reunión del Cecopi, el consejero ha informado de que el incendio ha calcinado, hasta el momento, una superficie de 31 kilómetros y que están trabajando en las labores de extinción 16 medios aéreos, tanto del Miteco como del Infoex.

Además, ha apuntado que el flanco sur está consolidado en un 40 por ciento y "avanzando en esa consolidación", por lo que ha avanzado que, si las condiciones climatológicas no cambian bruscamente, se seguiría en ese avance. No obstante, ha indicado que "preocupa la cabeza izquierda, que se nos meta en Avellanar y de ahí vaya hacia Horcajo" debido a las condiciones orográficas y climatológicas.

El consejero ha reconocido y agradecido la labor de todas las personas que se "están jugando la vida". Sobre el posible regreso a sus casas de las personas evacuadas, Bautista ha señalado que en la reunión que ha tenido lugar a las 15,00 horas y "por precaución" se ha decidido que se mantengan todas las medidas de evacuación adoptadas.

De este modo, ha asegurado que los ciudadanos desalojados volverán a sus casas cuando sea "100 por cien seguro", al tiempo que ha insistido en que no se tomará ninguna medida que pueda poner en riesgo sus vidas. Así, ha avanzado que en la reunión del Cecopi de las 21,00 horas se valorará si seguir con las actuales medidas de evacuación vigentes o si decae alguna.

VECINOS DESALOJADOS: "NO SABÍA NI QUÉ COGER"

Los vecinos desalojados durante este martes y esta pasada madrugada viven con incertidumbre la evolución de este incendio forestal. Así, en declaraciones a Europa Press, Ana Belén, vecina de Caminomorisco, ha señalado la situación "complicada" vivida y que le recuerda a la experimentada hace ya más de dos décadas. De esta forma, ha reconocido que es "complicado" dejar su casa y salir corriendo sin prácticamente poder llevarte nada. "Es complicado porque no sabes lo que te vas a encontrar ni sabes cuándo vas a poder volver", ha dicho.

Ana Belén ha recordado que fue evacuada sobre las 03,00 horas de este miércoles por la cercanía de las llamas a su residencia y debido también a las fuertes rachas de viento que hacía a esas horas. En términos similares se ha pronunciado Mercedes Hernández, procedente de Barcelona y que fue desalojada de la alquería de Mesegal, donde estaba con su marido, así como con su hija, yerno y nietas. Hernández ha dicho que el momento en el que les dijeron que debían abandonar su casa fue "muy duro". "Ahora me río pero he llorado", ha dicho.

"Los perros ladraban, porque tenemos los dos perros. Y claro, las niñas lloraban. Yo no sabía si llorar o reír o qué hacer. No sabía ni qué coger", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que vieron el incendio durante el día "y de golpe está aquí". "Esto cada año es lo mismo, y es que se repite y se repite y se repite. Y es muy duro, porque claro, yo vengo a la casita que he heredado de mis padres y, claro, es horrible", ha lamentado.

Finalmente, Mariano, vecino también de Mesegal, ha apuntado a Europa Press que el desalojo fue "muy duro" porque le recordaba al vivido en 2002. "Esperemos que salga mejor y ya está", ha dicho. De este modo, ha lamentado que los incendios forestales sean una "rutina", por lo que ha recalcado que, "como no haya un poco de miramiento por esto, todos los años vamos a estar así".