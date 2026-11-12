Guterres reclama "voluntad política" para impulsar un futuro de independencia energética limpia en la COP31

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado este jueves "voluntad política" para impulsar un futuro de independencia energética limpia después en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) en Antalya (Turquía).

"Mientras se construye el futuro de la energía, tenemos una elección que hacer: Podemos construir un futuro de independencia energética limpia o encerrar a otra generación en dependencia de los combustibles fósiles. Tenemos la tecnología. Tenemos el argumento económico. Ahora necesitamos la voluntad política para llevarlo a cabo", ha señalado, a través de su cuenta en 'X'.

La conferencia internacional comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el día 20. Ayer, inicio de la Cumbre de Líderes dentro de la propia COP31, Guterres --que acude a su última Cumbre del Clima como secretario general de la ONU-- hizo un llamamiento a actuar y cooperar para limitar la magnitud, la duración y las consecuencias del exceso de calentamiento y evitar que se convierta en una "condena permanente".