Más de 160 asociaciones se suman a la iniciativa Ecomapeo Estatal para medir la falta de arbolado urbano

Cartel de la iniciativa de Ecomapeo Estatal. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 160 asociaciones y cerca de 600 personas de más de 120 municipios se han sumado al Ecomapeo Estatal - Aquí falta un árbol, una iniciativa impulsada por varias organizaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Ecologistas en Acción, que se llevará a cabo los próximos 3 y 4 de octubre para medir el estado del arbolado urbano en distintos municipios del Estado.

La actividad, en la que también participan la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Alianza por el Clima, Greenpeace e Intermón Oxfam, tiene como objetivo realizar una medición del arbolado urbano, considerado un elemento esencial para la salud y el bienestar de las personas, con el fin de elaborar propuestas de mejora en los municipios analizados, como ha informado Ecologistas en Acción.

El Ecomapeo Estatal es continuación de la Termometrada Estatal 2025, una acción impulsada el año pasado por organizaciones como Barrios por el Clima, Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima para medir el efecto isla de calor en las ciudades. En esa ocasión se realizaron mediciones simultáneas de temperatura en los denominados "infiernos" --plazas duras, con suelo no permeable y sin árboles-- y "paraísos" --zonas bien arboladas y con suelo natural, hierba o tierra-- en 150 zonas de 43 municipios y 24 capitales de provincia.

Según ha explicado Ecologistas en Acción, los resultados de aquella medición arrojaron una diferencia media estatal entre infiernos y paraísos de 1,5 grados centígrados, que en algunos puntos se incrementaba hasta los 5,3 grados en Chiclana (Cádiz), los 5 grados en Alcobendas (Madrid), los 3,8 grados en Alcalá de Henares o los 3,5 grados en Jaén. Asimismo, se constató que el 40% de las noches tórridas, aquellas con temperaturas superiores a los 25 grados, se registraban en los lugares calificados como infiernos.

En esta ocasión, el mapeo se centrará en identificar la falta de arbolado urbano. Los días 3 y 4 de octubre, mediante la ubicación compartida desde el móvil en una web habilitada para ello, los participantes localizarán "alcorques vacíos", es decir, sin árboles; "tocones o árboles secos" en parques; y "alcorques asfixiantes", aquellos cubiertos con cemento drenante en los que el tronco ocupa toda la superficie o el árbol se encuentra fuera o en el límite del mismo.

Esta acción ya se llevó a cabo en Córdoba en 2021, cuando el vecindario identificó 2.400 alcorques vacíos en la ciudad en una sola mañana.

"El arbolado urbano solo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, o disminuir el estrés y la presión arterial de las personas. Es decir, se trata de un elemento esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general", ha explicado el portavoz de Ecologistas en Acción Rodrigo Blanca, uno de los organizadores de la iniciativa.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha señalado que "ante los eventos climáticos extremos, olas de calor, incendios o danas cada vez más recurrentes, y dada la ausencia de respuesta institucional acorde a la gravedad de la emergencia climática, este tipo de acciones, concretas y propositivas nos permite canalizar nuestra inquietud y poder actuar". La organización ha añadido que con los resultados de este mapeo se trasladará una propuesta a cada municipio "para exigir mejoras importantes en el arbolado urbano".