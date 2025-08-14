Morán admite que la capacidad de respuesta a los incendios se verá "muy limitada" por las condiciones: "No dan tregua"

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reconocido que la capacidad de respuesta para extinguir los incendios que permanecen activos en la Península se verá "muy limitada" debido a las condiciones metereológicas previstas para los próximos días.

"No dan tregua", ha admitido Morán en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha reconocido la preocupación por la situación. "Lo que más preocupa en este momento es que se den situaciones meteorológicas que hagan que la capacidad de los operativos a la hora de prever cuál es el comportamiento del fuego se vea condicionado o alterado por cambios bruscos", ha argumentado.

Respecto a la supuesta falta de coordinación, Morán ha rechazado las críticas y ha asegurado que en lo referente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "el funcionamiento es absolutamente operativo, ágil en la capacidad de respuesta".

Según ha insistido, "en ningún momento ha habido esa descoordinación" y ha aseguradao mantene conversaciones constantes con los los consejeros responsables de las distintas comunidades autónomas. "En ningún momento se ha producido ningún tipo de reproche ni ningún tipo de demanda en relación con la puesta a disposición de los medios, más bien todo lo contrario", se ha defendido Morán.

Respecto al origen de los incendios, ha precisado que aunque muchos sean "provocados por la mano del hombre", no significa que "sean intencionados". "Se producen incendios por negligencias, por el manejo de maquinaria agrícola en un contorno complicado, a veces desoyendo las advertencias de protección civil, de que no se utilicen maquinaria agrícola en esas circunstancias, en otros casos un accidente o un descuido".

En el caso de los pirómanos, ha reconocido que "por desgracia suele producirse ese efecto llamada". "Cuando coinciden en el tiempo una gran cantidad de incendios, parece que se desata de alguna manera esta vocación, digámoslo así, de contribuir a agravar las circunstancias. Pero más allá de esas situaciones particulares".