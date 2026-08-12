Este 12 de agosto, día del eclipse, se esperan nubes bajas en el norte peninsular y más de 35ºC en gran parte de España

Archivo - Sol y nubes en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 12 de agosto, día del eclipse de sol total, se prevén cielos despejados en gran parte del país, aunque hay posibilidades de que se registren nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas también de Asturias y en el oeste de Cantabria. Según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, va a ser una jornada muy calurosa en la mayor parte de España.

De esta manera, Del Campo ha indicado que se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península excepto en el Cantábrico, las zonas costeras y las montañas y se podrán sobrepasar los 40ºC en el Valle del Ebro y Guadalquivir y de forma más puntual también en los Valles del Tajo y del Guadiana. A la hora del eclipse, ya al atardecer, ha puntualizado que los valores térmicos habrán bajado unos 2 a 5ºC con respecto a las máximas en función de las zonas.

Aún así, ha recalcado que las altas temperaturas y la sequedad del ambiente pueden derivar en un peligro muy alto o extremo de incendios forestales en amplias zonas. "Es necesario extremar las precauciones para no provocar un incendio que luego ser muy difícil de apagar", ha advertido.

En lo que se refiere a la nubosidad, el portavoz de AEMET ha apuntado a que lo más probable es que los cielos estén poco nubosos en la mayor parte de la Península, incluida la franja de totalidad del eclipse. A pesar de ello, ha admitivo que sí que hay posibilidades de que se registren nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas también de Asturias y en el oeste de Cantabria. "Estas nubes podrán dificultar la plena observación del fenómeno", ha avanzado.

Además, podrían crecer algunas nubes de evolución a partir del mediodía en áreas del Sistema Ibérico de Burgos, Soria y La Rioja y no descarta que queden algunos restos a la hora del eclipse, aunque en principio no deberían dificultar la observación.

Lo mismo ocurrirá en los Pirineos, Aragonés y Catalán y en el Sistema Ibérico de Teruel, de Cuenca y Castellón, donde crecerán nubes de evolución. Al respecto, Del Campo ha reconocido que es difícil precisar en qué zonas concretas se formarán esas nubes y si tendrán la entidad suficiente para obstaculizar la plena observación del eclipse.

En los sistemas penibéticos de Albacete, Murcia, Granada y Almería, estas nubes que crecerán a partir del mediodía sí que puede que tengan más entidad. De hecho, el pronóstico recoge que podrían dejar algunas tormentas localmente fuertes y con granizo, aunque es probable que a la hora del eclipse se estén disipando y que no dificulten la vista del fenómeno.

Finalmente, el portavoz de AEMET ha indicado que podría haber nubes altas en el interior de Andalucía y zonas del área mediterránea, especialmente en el norte de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y puntos de la Región de Murcia. En principio, estas nubes no deberíabn ser un obstáculo para la vista del eclipse.

Por otro lado, la predicción recoge nubes bajas asociadas al alisio en el norte de Canarias, lo que podría conllevar alguna dificultad para observar el fenómeno astronómico, cosa que no ocurrirá ni en las cumbres del archipiélago ni en el sur de las islas.

TORMENTAS EL FIN DE SEMANA EN EL NORTE, CENTRO Y ESTE PENINSULARES

De cara al resto de la semana, Del Campo ha indicado que este jueves volverá a ser un día con temperaturas muy altas en la Península y Baleares. En la costa mediterránea, habrá puntos en los que no se baje de 25ºC, al igual que en zonas de Andalucía.

Por el día se superarán los 36ºC de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Costa Mediterránea y montañas, con más de 40ºC en las cuencas de los grandes ríos Tajo, Guadalquivir, Guadiana y también el Ebro. Por la tarde se formarán tormentas en zonas del interior peninsular, especialmente en el este, con chubascos y tormentas en montañas. Éstos podrán ser localmente fuertes.

El viernes todavía continuarán las temperaturas muy altas, aunque se iniciará un descenso que tendrá continuidad durante el fin de semana. Aún así, la mitad sur y Mallorca todavía superará los 36 a 38ºC y puntos del Guadalquivir sobrepasarán los 38ºC.

A su vez, también será destacable el incremento de la inestabilidad. Por esta parte, habrá chubascos y tormentas durante el fin de semana en amplias zonas del norte, centro y este de la Península, chubascos que también podrán llegar a Baleares y que localmente podrán ser persistentes y fuertes.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que las temperaturas subirán este miércoles y este jueves en el archipiélago. De esta forma, se podrán superar los 34 a 36ºC en puntos de Fuerteventura y Gran Canaria. Después, de cara al fin de semana, bajarán.

Asimismo, soplará el viento alíseo con rachas fuertes en zonas expuestas y habrá nubes en el norte de las islas con cielos más despejados en las cumbres y en el sur.